Incontri con gli autori di ItalyPost: Paolo Iacci presenta “Sotto il segno dell’ignoranza”

Il libro. In Italia vige la dittatura dell’ignoranza: da decenni è in atto un lento ma progressivo processo di degrado che ha marginalizzato il merito e che sta premiando persone prive delle competenze necessarie per ricoprire gli incarichi che occupano. I problemi del Paese sono sotto gli occhi di tutti – debito pubblico, disuguaglianza sociale, scarsa competitività del sistema produttivo, evasione fiscale sono solo alcune delle questioni più pressanti -, il futuro è incerto e i sentimenti che caratterizzano gran parte della società italiana sono incertezza, sfiducia, disincanto. Eppure, proprio in questo momento di estrema complessità, la fetta della classe dirigente più colta e preparata non riesce a riscuotere la fiducia dei concittadini e l’astio verso i tecnici e gli esperti è ormai culturalmente maggioritario nel Paese. Nell’opinione pubblica si fa strada la convinzione che la competenza sia una caratteristica ininfluente se non fastidiosa, e nel frattempo il dominio incontrastato dell’ignoranza tiene bloccato il Paese in uno stato di inazione. Ma quali sono le cause che contribuiscono a trasformare l’ignoranza da limite a motivo di vanto?

Gli incontri

