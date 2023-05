A Ipercity si festeggia il "Maggio dei Libri" con laboratori, letture e incontri dedicati ai più piccoli

Libri, laboratori, storie e tanta creatività: il Maggio dei Libri arriva a Padova. Il Centro Commerciale Ipercity festeggia questo appuntamento con una serie di eventi gratuiti per bambini, dove al centro ci saranno le storie e la fantasia.

La piazza centrale di Ipercity, i primi due weekend di maggio, ospiterà uno spazio dedicato, in cui le pagine dei libri diventeranno letture animate, con laboratori creativi e percorsi di scoperta della magia contenuta nei testi selezionati.

Gli eventi saranno condotti da animatori professionisti che, grazie alla collaborazione con la Libreria Mondadori del Centro, sapranno accompagnare i più piccoli in un percorso di avvicinamento alla lettura, ma anche dare preziosi suggerimenti ai loro genitori: ogni giorno, infatti, sarà consigliata una lettura, accompagnando così le famiglie nel variegato mondo dell’editoria per bambini e ragazzi, scoprendo sia le novità, sia i grandi classici.

L’iniziativa rappresenta un modo per diffondere la cultura della lettura nel nostro territorio, legandosi alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, che dal 2011 ha l'obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, portando i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali.

«Il nostro Centro è orgoglioso di sostenere ancora una volta, in una veste innovativa, l’iniziativa “Il Maggio dei Libri”. Anche in passato, ad esempio nel 2021, abbiamo sviluppato un progetto ad hoc realizzando e ospitando “Voci Sospese”, un progetto di letture di romanzi e poesie, trasmesso in filodiffusione, in collaborazione con la compagnia teatrale padovana “I Carichi Sospesi”. Un modo per sostenere il mondo della cultura e dell’arte, colpito in modo particolare dalla pandemia» dichiara Serena Galvan, Direttrice di Ipercity.

L’evento di Ipercity è il primo di un calendario di appuntamenti denominato “C-LAB”, ovvero Children Lab: una serie di eventi pensati per i più piccoli e per le famiglie, lungo tutto il corso dell’anno. Un momento di aggregazione pensato anche per coinvolgere i bambini in un percorso di crescita su tematiche come la creatività e la sostenibilità.

Come partecipare

I laboratori e gli incontri del Maggio dei Libri, tutti gratuiti senza obbligo di prenotazione, si terranno il 6, 7, 13 e 14 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Per maggiori informazioni: https://www.ipercity.it/evento/il-maggio-dei-libri-letture-animate-e-laboratori/

Foto articolo da comunicato stampa