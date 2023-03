"Il primo uomo che vide tutto?", agli Eremitani la rassegna "Da pedoni a piloti"

Prezzo non disponibile

Il Museo Archeologico e la Società Archeologica Veneta organizzano in collaborazione, come è ormai da anni consuetudine, un ciclo di incontri che si dipana per l'intero mese di marzo.

Spazio, trasporti e distanze nella storia saranno quest'anno il filo conduttore. Attraverso le parole di specialisti di diverse discipline sarà così possibile partire dai tempi remoti della preistoria e arrivare alla rappresentazione del movimento e della velocità nell'arte moderna: un viaggio appassionante attraverso il tempo e lo spazio, con sorprendenti incursioni in mondi lontani.

Museo Eremitani | Sala del Romanino

piazza Eremitani 8 | Padova

ciclo di incontri

DA PEDONI A PILOTI

SPAZIO, TRASPORTI E DISTANZE NELLA STORIA

a cura di Francesca Veronese per il Museo Archeologico

e di Giulio Carraro per la Società Archeologica Veneta

Programma

(tutti gli incontri inizieranno alle ore 17.30)

Giovedì 16 marzo

Lucio Biasiori , storico

Il primo uomo che vide tutto?

Il viaggio intorno al mondo di Francesco Carletti (1591-1606)

Fabrizio Ferrari , storico delle religioni, indologo

Itinerari morbifici: sui sentieri dell'?yurveda alla corte Moghul

Virginia Baradel, storica dell'arte

Movimento e velocità nell'arte moderna

Informazioni

Museo Archeologico

tel. 049 8204572 | museo.archeologico@comune.padova.it

ingresso libero fino a esaurimento posti

