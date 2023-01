Incontri “Dall’impiego al pensionamento: riflessioni e prospettive per una nuova vita” all’Oic

L’Ulss 6 Euganea aderisce al percorso formativo “Dall’impiego al pensionamento: riflessioni e prospettive per una nuova vita”, che si rivolge alla persone che stanno per andare in pensione o che lo sono andate da poco.

Un’occasione per riflettere, assieme ad esperti e testimonial, sul cambiamento di ruolo e su ciò che ci si aspetta dopo tanti anni dedicati al lavoro e alla professione, fornendo consigli pratici e informazioni sulle possibili attività da svolgere per proseguire con uno stile di vita attivo.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dallimpiego-al-pensionamento-488607416937, dove è anche disponibile il programma delle giornate.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Padova, è prevista all’interno del progetto della Regione del Veneto “Training partecipativo in vitality community” ed è sostenuto dalla Fondazione Opera immacolata concezione - Oic.

Dove

Oic - Opera immacolata concezione Mandria - via Toblino 53 – Padova

Partecipazione

Appuntamenti gratuiti con iscrizione obbligatoria

Per informazioni

Fondazione Opera immacolata concezione - Oic

email info@oiconlus.it

sito https://www.civitasvitae.it/

Info web

Foto articolo da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dallimpiego-al-pensionamento-488607416937