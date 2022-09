“Discutere con le pratiche”, il ciclo di incontri a Padova del Festival Solidaria

Sabato 17 settembre prenderà avvio la quinta edizione del Festival Solidaria che proseguirà, tra Padova e Rovigo, fino al 2 ottobre.

Si segnala in particolare, tra gli appuntamenti della prima giornata del Festival, il primo del ciclo di 3 incontri “Discutere con le pratiche, dialoghi sul mondo a partire da esperienze concrete di attori sociali” promosso da Lies - Laboratorio dell'inchiesta economica e sociale - all'interno di Solidaria per far dialogare i protagonisti di pratiche sociali significative per Padova con intellettuali che da tempo riflettono sul loro significato, sulle loro modalità e sulle loro possibilità di travalicare l'orizzonte locale.

Sabato 17 settembre

Il primo incontro - in programma alle 15 del 17 settembre al parco Prandina in corso Milano - è dedicato al cibo per cui si confronteranno i promotori di “Corti e Buoni” una bella realtà padovana che da più di dieci anni promuove il consumo consapevole e il commercio equo e solidale con Andrea Calori, uno dei massimi esperti di politiche del cibo in ambito urbano e tra i fondatori della Rete italiana delle Economie Solidali e della Rete italiana sulle Politiche Locali del Cibo.

Venerdì 23 settembre

Il ciclo d'incontri proseguirà venerdì 23 settembre alle ore 18.00, al Magnete della Creatività (area verde di San Carlo- Arcella) con l'incontro “I giovani e il futuro” che vedrà dialogare Stefano Laffi dell'agenzia Codici di Milano, formatore, impegnato da anni nella ricerca e nell'intervento con i giovani e l'equipe di educativa di strada di Scholé un gruppo di educatrici impegnate, all'Arcella, nell'”aggancio” degli adolescenti e nel loro coinvolgimento in svariate attività.

Sabato 24 settembre

Il terzo e ultimo incontro avrà al centro il tema, più che mai attuale delle povertà e delle diseguaglianze e si svolgerà sabato 24 settembre alle ore 15, presso l'Associazione Murialdo di via Puchetti, 9, in zona Stanga. I volontari del Murialdo, impegnati da anni nel sostegno delle persone fragili dialogheranno con Daniela Luisi, ricercatrice impegnata nel Forum Disuguaglianze Diversità, organizzazione impegnata da anni nel promuovere politiche pubbliche e azioni collettive che riducano le diseguaglianze e aumentino la giustizia sociale.

Info web

Il programma completo di Solidaria è disponibile qui:

https://www.solidaria.eu/wp-content/uploads/2022/08/SOL-2022_libretto_web.pdf

Per iscriversi agli incontri:

https://www.eventbrite.com/cc/solidaria-2022-1076369