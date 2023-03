Incontri di primavera lungo la Strada del Vino Colli Euganei

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/117425954544727/

In occasione della Giornata Regionale per i Colli Veneti, Strada del Vino Colli Euganei festeggia domenica 26 marzo l’arrivo della nuova stagione. Una giornata dedicata ai colori, sapori e profumi euganei di primavera.

In programma, alle ore 9, un’escursione guidata alla scoperta degli antichi sentieri di Luvigliano tra ciliegi in fiore, vigneti e panorami meravigliosi che circondano Villa dei Vescovi.

Ecco il programma:

Escursione guidata "Antichi sentieri sopra Luvigliano"

Accompagnati da Stefano Benetton, guida naturalistica di A perdifiato, un’escursione per scoprire gli antichi sentieri che dominano il borgo di Luvigliano, a Torreglia. Grazie ad un ampio tracciato che sale dai pressi della maestosa Villa dei Vescovi, raggiungerete le “Terre bianche”, chiamate così proprio per la natura del suolo. Camminerete lungo un viale affiancato da cipressi e ciliegi, con suggestivi vigneti a destra e sinistra. Durante l’itinerario sarà possibile ammirare anche una piccola graziosa chiesetta, con la vista che spazierà dalle pareti di Rocca Pendice fino alla pianura circostante.

Dati tecnici

– Lunghezza: 5 km

– Dislivello: 200 metri di dislivello positivo

– Difficoltà: ?????

– Orario di ritrovo: 9.30

– Durata 2 ore e mezza Conclusione alle 18.30 circa.

– Punto di ritrovo e partenza: Parcheggio del cimitero di Luvigliano via Ferruzzi, Torreglia.

– Quota di partecipazione: adulti 5 euro, ragazzi 8-17 anni 3 euro, bambini 0-7 anni gratis.

Info e prenotazioni

Per partecipare all’escursione guidata è obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni: info@aperdifiato.com – T. 333 6549391

Degustazione guidata "Incontri di Primavera"

La Primavera è un momento di risvegli sensoriali, sperimentazioni, colori e nuovi incontri. Lasciatevi trasportare in un viaggio di sapori e profumi per esplorare i vitigni e i terreni dei Colli con le loro caratteristiche gusto-olfattive e le diverse interpretazioni delle cantine. A guidarvi in questa esperienza, la sommelier Elisa Stocchiero che vi condurrà alla scoperta dei vini selezionati per l’occasione. Dai sentori di mela e fiori bianchi del Manzoni Bianco alle note di ciliegia e spezie del Merlot, assaporando i profumi floreali e fruttati del Fior d’Arancio nella sua versione secca, per concludere in dolcezza con l’intensità dei profumi del passito. I vini saranno accompagnati da piccoli cicchetti dai sapori primaverili, preparati dal Bistrò di Villa dei Vescovi.

Ecco i vini in degustazione

– Cà Lustra: Veneto Igt Manzoni Bianco 2019

– Borin: Fior d’Arancio Docg 2021 Secco, Fiore di Gaia

– Vigna Ròda: Veneto Igt Merlot 2020, Il Damerino

– Quota 101: Fior d’Arancio Docg 2017 Passito, Il Gelso di Lapo

Info e modalità di partecipazione

Per partecipare alla degustazione è necessario acquistare il biglietto.

Per acquistare il biglietto https://app.nowr.in/events/1591967

Data e ora: domenica 26 marzo 2023 ore 11.

Luogo: Sala Conferenze di Villa dei Vescovi Via dei Vescovi, 4, 35038 Torreglia PD, Italia

Costo: 28 euro a persona

Parcheggio: via Ferruzzi, Torreglia.

L’acquisto del biglietto della degustazione consente l’ingresso a Villa dei Vescovi in occasione della Giornata Fai di Primavera e della Giornata Regionale per i Colli Veneti.

Presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio delle degustazione nella sala conferenze di Villa dei Vescovi.

L’ingresso alla sala è laterale all’ingresso del bookshop (non è necessario entrare in Villa)

Info web

