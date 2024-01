“Una selva di libri di giovedì”, Antonio G. Bortoluzzi con “Il saldatore del Vajont” a palazzo Eugenio Maestri

Giovedì 11 gennaio alle ore 18.30 in Sala Caterina Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” a Palazzo Eugenio Maestri prosegue la seconda edizione della rassegna “Una Selva di Libri. Di giovedì”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo, in un appuntamento con l’autore Antonio G. Bortoluzzi che presenterà il suo ultimo libro “Il saldatore del Vajont”, Marsilio Editori (evento in programma il 23 novembre rinviato per imprevisto).

La rassegna “Una Selva di Libri”, che ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano Dentro, ha trovato, lo scorso anno, nuova vita nella formula proposta dalla curatrice, Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio), e ottenuto un ottimo successo di pubblico tanto che alla prima edizione ne è seguita una estiva che ha traghettato il pubblico fino alla seconda stagione che sta per iniziare.

Si tratta di un incontro al mese con importanti autori e autrici di fama nazionale in cui il pubblico può ascoltare, dalla voce del romanziere, genesi, aneddoti, motivazioni, racconti intorno all’opera letteraria (nella fattispecie l’ultima uscita dalla penna dell’autore) comprendendone i meccanismi, le influenze, la portata corale e individuale.

«Antonio Bortoluzzi in questa sua ultima fatica riesce a raccontare cos’è stato il Vajont – dice la curatrice, Valentina Berengo – a partire da quello che del Vajont resta: la diga, la centrale, il cemento, le volte, il manufatto in sé. Il suo narrare è quello di chi posa gli occhi e lascia correre la mente: una visita guidata ai luoghi che del disastro sono stati teatro o movente ispira una riflessione tutta umana sulla potenza dell’intenzione, sull’ineluttabilità, sul libero arbitrio, persino. Bortoluzzi ci racconta come il Vajont sia stato e continui a essere».

Il prossimo appuntamento della rassegna:

25 gennaio 18.30: Giovanni Montanaro “Come una sirena” (Feltrinelli)

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su Il Foglio e su Il Bo Live, magazine dell’Università di Padova. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”, portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper - dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.

Giovedì 11 gennaio 2024 – ore 18.30 Antonio G. Bortoluzzi “Il saldatore del Vajont” (Marsilio)

Il libro

Sono sessanta gli anni che ci separano dal 9 ottobre 1963, la notte del disastro della diga del Vajont. Erano le 22.39 quando milioni di metri cubi di roccia e terra precipitarono in pochi istanti nell’acqua, e l’onda immensa si alzò nel cielo e annientò in pochi minuti migliaia di vite, paesi interi, storie e tradizioni secolari. Sessant’anni è anche la vita di un uomo al quale sono accadute tante cose: i giochi da ragazzino al torrente, le gite scolastiche, i libri d’avventura letti, e poi l’amore, i figli, gli amici, tutto questo dentro quarant’anni di fabbrica di cui molti vissuti nella zona industriale di Longarone, all’ombra della diga, uno scudo chiaro che però è una lapide, ancora piantata lì, in mezzo alle montagne.

Il saldatore del Vajont racconta questo tempo, attraverso l’esperienza di una visita guidata all’impianto idroelettrico – la centrale nella grotta di Soverzene, le gallerie, il corpo della diga, il coronamento, la frana del Monte Toc –, un viaggio che fa riemergere nel protagonista i ricordi della sua giovinezza contadina, memorie di famiglia e di paese, confidenze di colleghi che al Vajont hanno avuto vittime, accanto a immagini nitide e corporee della vita di cantiere e di capannone, dove la materia viene rimodellata: il calcestruzzo, la malta, la saldatura, e ancora attrezzi, ponteggi, tecniche, un fare concreto, faticoso e moderno, che ha soppiantato il lavoro millenario, massacrante, di uomini e donne sui prati ripidi, con le bestie, nelle valli alpine e sulle montagne. Scorrendo le pagine, man mano che i fili e i nodi della memoria vengono rinsaldati, si comprende che le costruzioni umane sono simboli tragici. Tutta la perizia, i calcoli, il metallo, la sabbia, i sacchi di cemento accatastati e trasportati verso i cantieri, le migliaia di ore di lavoro di operai e artigiani abili, tutto quell’entusiasmo di partecipare a un’impresa: tutto è finito in pochi minuti.

Il saldatore del Vajont ci accompagna al di qua e al di là di uno dei “prima e dopo” della storia d’Italia, narrando l’epica della costruzione, l’idea di un’Italia all’avanguardia nelle opere pubbliche e nella potenza industriale, e infine il disastro, le morti, la distruzione irrimediabile, e ciò che resta, oggi. Bortoluzzi, narratore cresciuto nella cultura contadina di montagna e che da tanti anni lavora nella zona industriale di Longarone, con questo romanzo ci racconta un disastro del Vajont che interroga, tanti anni dopo, non solo i responsabili, ma tutti noi.

Biografia di Antonio G. Bortoluzzi

Antonio G. Bortoluzzi è nato nel 1965 in Alpago, Belluno, dove tuttora vive. Finalista per due volte (2008 e 2010) al premio Italo Calvino, nel 2010 ha pubblicato Cronache dalla valle, nel 2013 Vita e morte della montagna, nel 2015 Paesi alti, con cui ha vinto il premio Gambrinus-Giuseppe Mazzotti nella sezione Montagna, cultura e civiltà ed è stato finalista al premio della Montagna Cortina d’Ampezzo e al premio letterario del Cai Leggi montagna; i tre romanzi, pubblicati da Edizioni Biblioteca dell’Immagine, sono raccolti nell’antologia dal titolo Montagna madre, trilogia del Novecento (2022). È membro accademico del Gruppo italiano scrittori di montagna (Gism) e suoi articoli sono pubblicati su riviste nazionali e sulle pagine culturali dei quotidiani del Nordest. Nel 2023, sempre per Marsilio, è uscito Il saldatore del Vajont.

