“Una selva di libri Estate”, incontro con Cristina Lora a palazzo Eugenio Maestri

Mercoledì 10 luglio alle ore 21 a Palazzo Eugenio Maestri si terrà il terzo incontro della rassegna estiva letteraria “Una Selva di Libri. Estate 2024”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo, con l’autrice Cristina Lora che presenterà il suo libro Figli di un unico blu (Ronzani Editore).

La rassegna “Una Selva di Libri” ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano Dentro ma da due anni rinasce sotto la cura di Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio) e curatrice di progetti di ispirazione simile per altri Comuni e Fondazioni, che ha ideato e condotto tutti gli appuntamenti della stagione 2022-23, l’edizione estiva 2023, la seconda edizione 2023-24, la versione speciale serale 2024 al Centro Civico “F. Presca” e ora la seconda edizione estiva.

«Il romanzo di Cristina Lora – afferma la curatrice, Valentina Berengo in merito al prossimo incontro – è una dimostrazione dell’effetto farfalla: l’esistenza di ciascuno è inevitabilmente legata a quella di tutti gli altri e non possiamo mai prescindere dalle conseguenze di ogni nostra, piccola, azione. Un esordio che si è fatto notare, non a caso, in moltissimi concorsi per inediti».

La versione estiva della rassegna è oltremodo varia: l’idea è quella di poter viaggiare, anche restando a casa. Si è cominciato con un romanzo fatto di oggetti, un vero e proprio abbecedario della casa, si è proseguito con un viaggio dell’anima, e ora tocca all’immersione nell’intimo delle nostre vite per infine chiudere con un affresco, a tinte gialle, del mondo della scuola.

Gli autori e le autrici sono stati scelti nel panorama della letteratura italiana contemporanea, legati al territorio veneto (Michele Ruol è padovano, Cristina Lora è di Valdagno) così come provenienti da altrove (Gaja Cenciarelli è di Roma; Cristina Marconi, romana, abita a Milano dopo aver vissuto diversi anni a Londra e Bruxelles).

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su “Il Foglio”, “Il Bo Live”, il magazine dell’Università di Padova, e “minima&moralia”. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”, portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper – dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, Una Montagna di libri di Cortina, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, al Premio Biella Letteratura e Industria e al Premio Merano Europa, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.

Terzo appuntamento: 10 luglio – ore 21 Cristina Lora, “Figli di un unico blu” Ronzani Editore

Il libro

È il sessantaseiesimo compleanno di Agnese, ma lei non lo ricorda, del suo passato non rammenta nulla; solo gli inservienti di Casa Serena e un piccolo pacchetto regalo consegnato in forma anonima le parlano di questo giorno: una camicia a fiori, delle rose e un libro, Figli di un unico blu, che una volontaria della casa di cura inizia subito a leggerle. L’ascolto della storia della diciottenne Paola, scappata di casa per fuggire alla violenza del padre e all’indifferenza della madre, avrà sulla memoria immobile di Agnese degli effetti imprevedibili. Destini che si incrociano e si perdono, vite sospese che si riconoscono l’un l’altra e si abbracciano nella comune lotta per rimarginare le ferite. Paola, che trova rifugio tra i capannoni di una zona industriale, abbattuta dall’efferato odio paterno per le sue scelte e che non perderà mai la speranza di risollevare la sua vita e seguire le sue passioni; Amedeo, rinnegato da chi amava, spogliato di qualsiasi illusione e poi abbandonato a se stesso; Giosuè, un bambino dagli occhi blu che attraversa la vita con il sorriso, colmo di gioia, naturalmente portato a voler aiutare gli altri, che si affeziona a Paola e Amedeo tanto da considerarli la sua famiglia; e Daniel, giovane imprenditore dal passato doloroso che da solo si prende cura del suo fratellino dagli occhi blu e la cui rara generosità ridonerà a Paola e Amedeo fiducia nel mondo. In un mondo che, nel corso della narrazione, farà scoprire al lettore tante vite che chiedono di essere ascoltate.

Un romanzo corale contemporaneo fatto di dolore e affetti, di sofferenza e riscatto, di ingiustizia e speranza; l’esordio letterario di Cristina Lora che le ha già valso importanti riconoscimenti come inedito, tra i quali: Premio letterario “Sandomenichino”, Premio letterario internazionale “Montefiore”, Premio letterario internazionale “Città di Sarzana”, Concorso nazionale di poesia e narrativa “Vittorio Alfieri”, Premio nazionale di poesia e narrativa “Alda Merini”, Concorso internazionale “Molteplici Visioni d’Amore – Cortona Città del Mondo”, Premio internazionale di letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue”, Concorso letterario nazionale per poeti e narratori “Le parole arrivano a noi dal passato”, Premio letterario nazionale “Set Art”.

Cristina Lora

Cristina Lora (Valdagno, 1969), non riesce a star lontana dalla vita. Cerca assiduamente il contatto con la natura rigogliosa che la circonda e con le emozioni delle persone che incontra quotidianamente; portatori di storie che diventano spunto per le sue opere liriche e in prosa. Scrivere non è il suo mestiere, bensì una passione nata dal desiderio di dar voce a esistenze che spesso si ritrovano a non averne. Una passione che le ha portato numerosi riconoscimenti letterari, dal nord al sud dell’Italia, tra i quali il Fiorino d’Argento al Premio Firenze. Figli di un unico blu è il suo romanzo d’esordio.

Per informazioni:

Biblioteca Melchiorre Cesarotti

Palazzo Eugenio Maestri

Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Telefono 049.8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

