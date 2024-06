“Una selva di libri Estate”, incontro con Cristina Marconil a palazzo Eugenio Maestri

La rassegna “Una Selva di Libri” ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano Dentro ma da due anni rinasce sotto la cura di Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio) e curatrice di progetti di ispirazione simile per altri Comuni e Fondazioni, che ha ideato e condotto tutti gli appuntamenti della stagione 2022-23, l’edizione estiva 2023, la seconda edizione 2023-24, la versione speciale serale 2024 al Centro Civico “F. Presca” e ora la seconda edizione estiva.

«Il romanzo di Cristina Marconi – afferma la curatrice, Valentina Berengo in merito al prossimo incontro – è doppiamente un viaggio. C’è quello fisico – l’azione di spostarsi – e quello interiore che consiste nel compiere un processo che ci restituisce cambiati. Ciò che Marconi racconta nel suo ultimo lavoro è come la volontà di prendersi cura di qualcuno possa trasformarsi in un gesto potente di messa in discussione di sé e di incontro dell’altro. E poi c’è l’America, anzi il Texas: un luogo che è, in tutti i sensi, al di là dell’oceano e che con la sua grandiosità e alterità, raccontate nel libro, ci aiuta mettere le cose che ci accadono, nel Vecchio continente, nella giusta prospettiva».

La versione estiva è oltremodo varia: l’idea è quella di poter viaggiare, anche restando a casa. Si è cominciato con un romanzo fatto di oggetti, un vero e proprio abbecedario della casa, e ora si continua con un viaggio dell’anima, per proseguire con una fuga che diventa l’occasione di penetrare nell’intimo delle nostre vite e infine chiudere con un affresco del presente che anela a un ritorno impossibile.

Gli autori e le autrici sono stati scelti nel panorama della letteratura italiana contemporanea, legati al territorio veneto (Michele Ruol è padovano, Cristina Lora è di Valdagno) così come provenienti da altrove (Alessandra Sarchi è bolognese; Cristina Marconi è romana e abita a Milano dopo aver vissuto diversi anni a Londra e Bruxelles).

Gli appuntamenti della rassegna estiva:

10 luglio ore 21: Cristina Lora “Figli di un unico blu” (Ronzani Editore)

“Figli di un unico blu” (Ronzani Editore) 24 luglio ore 21: Alessandra Sarchi “Il ritorno è lontano” (Bompiani)

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su “Il Foglio”, “Il Bo Live”, il magazine dell’Università di Padova, e “minima&moralia”. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”, portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper – dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, Una Montagna di libri di Cortina, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, al Premio Biella Letteratura e Industria e al Premio Merano Europa, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.

Secondo appuntamento: 26 giugno – ore 21 Cristina Marconi, “Stelle solitarie” Einaudi editore

Il libro

Certe persone hanno con la sofferenza un rapporto confidenziale, e Cristina si è sempre considerata una di queste. Empatica, sentimentale, ma anche bravissima a farsi in quattro per dimostrare che la realtà può essere ridente, nonostante tutto. La malattia di Luca – marito, padre di sua figlia, amore simbiotico che ha fatto retrocedere a sfondo ogni altra cosa – l’ha attraversata così, sul viso un’espressione rassicurante e spiritata che non riesce a togliersi di dosso neanche ora che Luca sta bene. Chi non sta ancora bene invece è Vera, “l’amica zucchero”, che dopo anni di compromessi faticosi con la malattia vuole andare nel posto in cui la cura si affronta con lo stesso piglio ardimentoso della corsa allo spazio, ispirata dalla stessa megalomania: Houston, la città che risolve problemi. E chi meglio di Cristina può starle accanto? Così comincia il viaggio di queste due amiche quarantenni, che hanno costruito il loro legame sulla capacità di raccontarsi la vita e di farla più divertente di com’è, senza dover mai scegliere tra profondità e frivolezza. La bellezza è il loro principio di realtà: se agli altri serve come evasione, a loro ricorda esattamente ciò che conta, perché nella bellezza c’è anche celebrazione della vita, curiosità, immaginazione e gioco. Ma adesso Vera, come Luca, sembra aver cambiato luce: è solitaria, assorta, brilla un po’ in disparte rispetto alla sua costellazione originaria. Costretta a rinunciare alle sue ingenue fantasie di accudimento, spesso sola in una città di strade deserte costeggiate da grattacieli scintillanti e villette con il canestro sulla porta del garage, Cristina si dà allora il compito che le riesce meglio: fare di questo viaggio una storia, possibilmente un’avventura. In modo leggiadro e sapiente, Cristina Marconi si accosta al senso profondo dello stare accanto, al mistero della sofferenza e della speranza, fino a intravedere, a farci intravedere, una possibilità altrimenti inaccettabile: a un passo dal dolore degli altri – degli altri che amiamo – può accadere di scoprirci vivi, fortunati, persino felici.

Cristina Marconi

Cristina Marconi ha vissuto all'estero per sedici anni, prima a Bruxelles e poi a Londra, scrivendo di politica estera, economia e cultura su vari giornali. Nel 2019 ha esordito con il romanzo Città irreale (Ponte alle Grazie) con cui ha vinto i premi Rapallo Opera Prima e Severino Cesari Opera Prima, oltre a essere entrata nella dozzina dello Strega. Nel 2021 ha pubblicato A Londra con Virginia Woolf (Giulio Perrone Editore) e nel 2022 Come dirti addio (Neri Pozza). Per Einaudi ha pubblicato Stelle solitarie (2024). Insegna scrittura alla Scuola Belleville di Milano, la città dove ora abita.

