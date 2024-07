“Una selva di libri Estate”, incontro con Gaja Cenciarelli a palazzo Eugenio Maestri

Mercoledì 24 luglio alle ore 21 a Palazzo Eugenio Maestri termina l’edizione 2024 della rassegna estiva letteraria “Una Selva di Libri. Estate 2024”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo, con l’incontro con l’autrice Gaja Cenciarelli che presenterà il suo libro A scuola non si muore (Marsilio Editori).

La rassegna “Una Selva di Libri” ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano Dentro ma da due anni rinasce sotto la cura di Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio) e curatrice di progetti di ispirazione simile per altri Comuni e Fondazioni, che ha ideato e condotto tutti gli appuntamenti della stagione 2022-23, l’edizione estiva 2023, la seconda edizione 2023-24, la versione speciale serale 2024 al Centro Civico “F. Presca” e ora la seconda edizione estiva.

La neoeletta assessora alla cultura della Città di Selvazzano Dentro, Laura Rossi, saluta così l’appuntamento: «Siamo felici di ospitare Gaja Cenciarelli alla nostra oramai collaudata rassegna per diverse ragioni: una di queste è che Selvazzano accoglie scrittori e scrittrici da tutto lo Stivale, e non è cosa da poco, perché la letteratura non ha frontiere, e poi perché Gaja Cenciarelli descrive un mondo, quello della scuola, che conosce da dentro e che non è mai affrontato e raccontato abbastanza».

«Il romanzo di Gaja Cenciarelli – afferma la curatrice, Valentina Berengo – è un gioiellino: un giallo ambientato nelle aule di scuola. Cenciarelli, preziosa traduttrice di autori grandissimi come per esempio Flannery O’ Connor ma non solo, sa decisamente usare la penna e torna a scrivere di scuola dopo il fortunato “Domani interrogo”. Stavolta però sceglie la via del genere, che spesso è strumento affilato, in mano a scrittori e scrittrici di spessore, per aprire squarci sul mondo».

La versione estiva della rassegna è oltremodo varia: l’idea è quella di poter viaggiare, anche restando a casa. Si è cominciato con un romanzo fatto di oggetti, un vero e proprio abbecedario della casa, si è proseguito con un viaggio dell’anima, e ora tocca all’immersione nell’intimo delle nostre vite per infine chiudere con un affresco, a tinte gialle, del mondo della scuola.

Gli autori e le autrici sono stati scelti nel panorama della letteratura italiana contemporanea, legati al territorio veneto (Michele Ruol è padovano, Cristina Lora è di Valdagno) così come provenienti da altrove (Gaja Cenciarelli è di Roma; Cristina Marconi, romana, abita a Milano dopo aver vissuto diversi anni a Londra e Bruxelles).

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su “Il Foglio”, “Il Bo Live”, il magazine dell’Università di Padova, e “minima&moralia”. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”, portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper – dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, Una Montagna di libri di Cortina, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, al Premio Biella Letteratura e Industria, al Premio Merano Europa e al Premio Cortina, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.

Quarto appuntamento: 24 luglio – ore 21 Gaja Cenciarelli, “A scuola non si muore” (Marsilio Editori)

Il libro

A scuola non si fuma, a scuola non si beve alcol, a scuola non si alza la voce e non si alzano nemmeno le mani, a scuola si insegna prima di tutto il rispetto, a scuola non ci sono differenze, soprattutto a scuola non si muore. Come tutte le intenzioni e i buoni propositi, anche quello di tenere la morte lontana dalle aule scolastiche fallisce miseramente per Margherita Magnani, che insegna inglese in una scuola della periferia romana frequentata da studenti della periferia romana con famiglie che vivono nella periferia romana, abbandonate dalla politica e sostenute, quando lo sono, da traffici vari e spesso illeciti.

Così, quando la mattina successiva al consiglio di classe il professor Giuliano Colagrossi viene trovato morto e con le mani amputate sul pavimento di un’aula, Margherita Magnani decide di indagare. Non che l’insegnante abbia una particolare tensione investigativa; anzi, è di quelle che nei film dell’orrore, quando si avverte un rumore dalla cantina, per l’ansia si precipitano a vedere, e non tornano più. L’unica tensione della Magnani è la fede. Ma non è una faccenda religiosa, la Magnani crede in alcuni esseri umani, e cioè nei suoi studenti e nelle sue studentesse. E infatti, quando al professor Colagrossi e alle mani tagliate si aggiungono altri cadaveri, sempre professori mutilati, e la tensione tra corpo docente e studenti cresce, saranno proprio la Magnani e i suoi studenti – sbagliando, inventando, intralciando senza volerlo le indagini della polizia – a trovare il filo che lega i corpi morti a un passato che lo è ancora di più.

Gaja Cenciarelli, alla sua prima prova nel giallo, si conferma la grande cantrice della scuola di oggi che, in mezzo a tante questioni e difficoltà, mantiene un elemento di comunità che fuori dalla scuola, nel mondo dove la campanella non suona, non esiste più. Non c’è una scuola dove si impara a distinguere il giusto dallo sbagliato, ma forse la scuola è il posto giusto per esercitarsi in questa disciplina olimpionica.

Gaja Cenciarelli

Gaja Cenciarelli, scrittrice e traduttrice, vive e lavora a Roma. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici. Fa parte dei “Piccoli Maestri”. Per Marsilio sono usciti anche La nuda verità (2018) e Domani interrogo (2022; Premio Alvaro-Bigiaretti 2023). Insegna lingua e letteratura inglese a Roma.

Per informazioni:

Biblioteca Melchiorre Cesarotti

Palazzo Eugenio Maestri

Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Telefono 049.8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

Selvazzano che… legge!

Foto articolo da comunicato stampa