“Una selva di libri di giovedì”, Giovanni Montanaro con “Come una sirena” a palazzo Eugenio Maestri

Giovedì 25 gennaio alle ore 18.30 in Sala Caterina Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” a Palazzo Eugenio Maestri prosegue la seconda edizione della rassegna “Una Selva di Libri. Di giovedì”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo, in un appuntamento con l’autore Giovanni Montanaro che presenterà il suo ultimo libro “Come una sirena”, Editore Feltrinelli.

La rassegna “Una Selva di Libri”, che ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano Dentro, ha trovato, lo scorso anno, nuova vita nella formula proposta dalla curatrice, Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio), e ottenuto un ottimo successo di pubblico tanto che alla prima edizione ne è seguita una estiva che ha traghettato il pubblico fino alla seconda stagione che sta per iniziare.

Si tratta di un incontro al mese con importanti autori e autrici di fama nazionale in cui il pubblico può ascoltare, dalla voce del romanziere, genesi, aneddoti, motivazioni, racconti intorno all’opera letteraria (nella fattispecie l’ultima uscita dalla penna dell’autore) comprendendone i meccanismi, le influenze, la portata corale e individuale.

«Giovanni Montanaro scrive un romanzo-fiaba in cui racconta la vita di Hans Christian Andersen – dice la curatrice, Valentina Berengo – facendoci rendere conto di quanto la sua stessa esistenza gli abbia dettato le fiabe per cui è diventato celeberrimo. Un romanzo sull’impossibilità e sullo strenuo desiderio di trovare il proprio posto nel mondo, di amare, di essere compreso».

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su Il Foglio e su Il Bo Live, magazine dell’Università di Padova. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”, portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper - dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.

Giovedì 25 gennaio 2024 – ore 18.30 Giovanni Montanaro “Come una sirena” (Feltrinelli)

Il libro

Tutti crediamo di conoscere la Sirenetta di Andersen, ma pochi conoscono la sua vera storia.

Come una sirena è l’avventurosa vita del giovane Hans Christian Andersen, figlio di un’alcolizzata e nipote di una prostituta, cresciuto quasi analfabeta e partito a quindici anni da Odense alla volta di Copenaghen, sognando un futuro da ballerino. La carriera al Teatro Reale viene stroncata sul nascere, e Andersen vive anni rocamboleschi: da adolescente, studia in una classe di bambini che hanno la metà dei suoi anni, è povero ma gode del favore e dell’amicizia delle più illustri famiglie, si pubblica da solo i primi libri finché non diventa uno dei più grandi scrittori del suo tempo. Ci riesce passati i trent’anni, scrivendo le fiabe che tutti ricordiamo. Ed è attraverso le fiabe che Andersen dice quello che altrimenti non avrebbe saputo dire, la paura, le emozioni, gli amori mai vissuti per ragazzi e ragazze, e soprattutto per Edvard Collin, figlio del suo protettore. Andersen è il brutto anatroccolo, la piccola fiammiferaia, la principessa sul pisello. Andersen è la sirenetta, una creatura che prova disperatamente ad amare. Dopo anni di ricerche, Giovanni Montanaro ci svela con delicatezza e profondità l’attualità di una fiaba immortale. Che è poi la storia vera di Andersen e del suo corpo difficile da amare, difficile da capire, tutto diverso, diviso a metà. Come una sirena.

E allora perché noi due non possiamo amarci?

Giovanni Montanaro

Giovanni Montanaro (Venezia, 1983) è scrittore e avvocato. Ha scritto i romanzi La croce Honninfjord (Marsilio, 2007), Le conseguenze (Marsilio, 2009), Tutti i colori del mondo (Feltrinelli, 2012, Premio Selezione Campiello), Tommaso sa le stelle (Feltrinelli, 2014), Guardami negli occhi (Feltrinelli, 2017), Le ultime lezioni (2019) e Il libraio di Venezia (2020).

Per informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti a Palazzo Eugenio Maestri

Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Telefono 049.8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

