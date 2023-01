“Una selva di libri di giovedì”, Ginevra Lamberti presenta “Tutti dormono nella valle” a Selvazzano

Continuano alle ore 18.30 in Sala Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” a Palazzo Eugenio Maestri gli incontri della rassegna letteraria “Una Selva di Libri. Di giovedì”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo.

«Riprende la rassegna “Una Selva di Libri” – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – un’iniziativa molto sentita e partecipata dai Cittadini dove si invitano degli scrittori a presentare le loro opere. Nella prima serata Mattia Signorini presenterà il suo romanzo “Una piccola pace” ispirato alla storia vera di due giovani soldati, su fronti opposti, che hanno tentato di fermare la guerra. Una favola da leggere, e su cui riflettere, nonostante l’atrocità della guerra. Gli altri appuntamenti ci accompagneranno tutti in storie diverse ma ricche di emozioni e sentimenti, Storia e riferimenti al presente».

La rassegna “Una Selva di Libri” ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano Dentro ma si declina adesso in una nuova forma, grazie all’esperienza della curatrice, Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio) e che cura già da tempo progetti di ispirazione simile per altri Comuni e Fondazioni.

«Lo spirito con cui ho immaginato “Una Selva di Libri” – dice la curatrice, Valentina Berengo – è quello di darci un appuntamento fisso per trovare il modo e il tempo di riflettere, grazie alla letteratura e all’esperienza e sensibilità degli autori, sul nostro mondo. Un giovedì al mese a tu per tu con chi immagina mondi, scrive storie, e in questo modo racconta il nostro presente. Leggere mette in connessione».

La rassegna, di sei appuntamenti, è varia: favole moderne, romanzi intrisi di Storia, di contemporaneità, introspettivi, libri già usciti e romanzi che saranno sugli scaffali solo tra qualche mese. Un appuntamento, quello con Laura Walter, è dedicato ai ragazzi.

Gli autori sono stati scelti nel panorama della letteratura italiana contemporanea, tutti legati, in modo diverso, al territorio veneto.

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su Il Foglio e su Il Bo Live, magazine dell’Università di Padova. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”, portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper - dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.

Per informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti

Palazzo Eugenio Maestri

Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Telefono 049.8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1143&area=H

Selvazzano che… legge!