“Una selva di libri di giovedì”, incontro con Matteo Righetto a palazzo Eugenio Maestri

Giovedì 23 maggio alle ore 18.30 in Sala Caterina Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” a Palazzo Eugenio Maestri prosegue la seconda edizione della rassegna “Una Selva di Libri. Di giovedì”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo, in un appuntamento con l’autore Matteo Righetto che presenterà il suo libro “Il sentiero selvatico”, Feltrinelli Editore.

La rassegna “Una Selva di Libri”, che ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano Dentro, ha trovato, a partire dall’autunno del 2022, nuova vita nella formula proposta dalla curatrice, Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria italiana (Scrittori a domicilio, Personal Book Shopper, Il Bo Live, Il Foglio), e ottenuto un ottimo successo di pubblico sia alla prima edizione che nella versione estiva e poi nell’edizione in corso (con anche lo spin-off serale: “Una Selva di Libri. Di Sera”).

La rassegna è pensata come una collezione di incontri, uno al mese, con importanti autori e autrici di fama nazionale nei quali il pubblico possa ascoltare, dalla voce del romanziere, genesi, aneddoti, motivazioni, racconti intorno all’opera letteraria (di solito l’ultima uscita) comprendendone i meccanismi, le influenze, la portata corale e individuale.

«Matteo Righetto torna sul luogo del delitto – dice la curatrice, Valentina Berengo – cioè quella montagna che sa accogliere ma anche spaventare. Porta il lettore dentro le storie vive e brucianti degli uomini raccontando l’incedere della Natura e quel miracolo che ogni giorno si compie, ossia la possibilità che abbiamo di condurre una vita insieme: esseri umani, animali, piante, tuoni e saette. Talvolta sbagliamo, i libri servono anche a ricordare che c’è sempre una possibilità di redenzione».

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su Il Foglio, Il Bo Live e minima&moralia. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”, portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper – dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, Una Montagna di Libri di Cortina, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, al premio Biella e al Premio Merano e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.

Giovedì 23 maggio 2024 – ore 18.30 Matteo Righetto “Il sentiero selvatico” (Feltrinelli Editore)

Il libro

Piove da più di un mese a Larzonèi. Nel paesino ai piedi delle Dolomiti bellunesi gli anziani giurano di non aver mai visto cadere dal cielo tanta acqua. E sotto l’acqua si riuniscono il 2 novembre del 1913 per la messa del giorno dei morti. Ci sono tutte le famiglie della zona, anche i Thaler, con la loro unica figlia di sei anni, Katharina. D’improvviso e inspiegabilmente, nel mezzo della liturgia, la bimba sparisce nel nulla. Il paese intero la cerca tra i boschi per tutta la notte, invano. La piccola Tina riappare da sola il giorno dopo, proprio quando finalmente cessa la pioggia. Sta bene, ma non ricorda nulla di quel che le è accaduto, e tra i paesani cominciano a correre strane e malevole voci. Presto per tutti Tina diventa la strìa, la strega che è stata rapita dai morti, che ha conosciuto il diavolo. L’unico rifugio, il luogo dove trova pace e sicurezza, è il monte Pore con i suoi boschi, i torrenti e gli animali selvatici che lo rendono vivo. Tina Thaler è già una leggenda, una vecchia cacciatrice che vive sulla montagna, quando la incontriamo ne La stanza delle mele. In queste pagine ci addentriamo nella sua vita, a ritroso nel tempo, fino a scoprire i misteri che la avvolgono e le scelte coraggiose che la portano ad essere la guardiana della natura dolomitica, come uno spirito antico che cammina per prati e vette e che, come gli animali selvatici, si lascia vedere solo se è lei a deciderlo.

Matteo Righetto

Matteo Righetto vive tra Padova e Colle Santa Lucia (Dolomiti). Ha esordito con Savana Padana (TEA, 2012), seguito dai romanzi La pelle dell’orso (Guanda, 2013), da cui e? stato tratto un film con Marco Paolini, Apri gli occhi (TEA, 2016, vincitore del Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo; Feltrinelli UE, 2024) e Dove porta la neve (TEA, 2017). Per Mondadori ha scritto la “Trilogia della Patria” – che comprende i romanzi L’anima della frontiera (2017), L’ultima patria (2018), La terra promessa (2019) – e, insieme a Mauro Corona, il “sillabario alpino” Il passo del vento (2019). La sua trilogia e? diventata un caso letterario internazionale con traduzioni in molti Paesi, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia, Germania, Olanda. Per Feltrinelli ha pubblicato I prati dopo di noi (2020) e La stanza delle mele (2022). Per il teatro ha scritto Da qui alla Luna, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto e portato in scena da Andrea Pennacchi. Nel 2019 ha ricevuto il Premio Speciale Dolomiti Unesco. E? Presidente della Sez. Livinallongo - Colle Santa Lucia del Club Alpino Italiano.

