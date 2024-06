“Una selva di libri Estate”, incontro con Michele Ruol a palazzo Eugenio Maestri

Mercoledì 12 giugno alle ore 21 a Palazzo Eugenio Maestri si terrà il primo incontro della rassegna estiva letteraria “Una Selva di Libri. Estate 2024”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo, con l’autore Michele Ruol che presenterà il suo libro “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” (Terrarossa Edizioni).

La rassegna “Una Selva di Libri” ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano Dentro ma da due anni rinasce sotto la cura di Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio) e curatrice di progetti di ispirazione simile per altri Comuni e Fondazioni, che ha ideato e condotto tutti gli appuntamenti della stagione 2022-23, l’edizione estiva 2023, la seconda edizione 2023-24 e la versione speciale serale 2024 al Centro Civico “F. Presca”. Ora dà il via all’edizione estiva, che si terrà in piazzetta Eugenio Maestri alle ore 21 per quattro mercoledì d’estate.

«La letteratura ci salverà – afferma la curatrice, Valentina Berengo – di questo sono assolutamente certa. Gli scrittori e le scrittrici possono essere il tramite, per ciascuno di noi, per toccare la parte di noi più profonda e inaccessibile. Nel primo incontro di questa nuova edizione di “Una Selva di Libri. D’estate”, per esempio, Michele Ruol ricostruisce la vita, quella dei membri di una coppia, o meglio di una famiglia, attraverso gli oggetti contenuti in una casa. Sfido chiunque a non sentire risuonare una consonanza di esperienze, anche quando le nostre sono completamente diverse. Di questo sono capaci i romanzi, così lavorano la fantasia e la ragione degli esseri umani. Trovarsi, una sera d’estate, per scambiarci parole è un’occasione imperdibile».

La versione estiva è oltremodo varia: l’idea è quella di poter viaggiare, anche restando a casa. Si comincia con un romanzo fatto di oggetti, un vero e proprio abbecedario della casa, per continuare con un viaggio a Houston fatto per salvarsi la pelle, quindi una fuga che diventa occasione per penetrare nell’intimo delle nostre vite e, per finire, un affresco del presente che anela a un ritorno impossibile.

Gli autori e le autrici sono stati scelti nel panorama della letteratura italiana contemporanea, legati al territorio veneto (Michele Ruol è padovano, Cristina Lora è di Valdagno) così come provenienti da altrove (Alessandra Sarchi è bolognese; Cristina Marconi è romana e abita a Milano dopo aver vissuto diversi anni a Londra e Bruxelles).

Gli appuntamenti della rassegna estiva:

12 giugno ore 21: Michele Ruol “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” (Terrarossa Edizioni)

“Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” (Terrarossa Edizioni) 26 giugno ore 21: Cristina Marconi “Stelle solitarie” (Einaudi)

“Stelle solitarie” (Einaudi) 10 luglio ore 21: Cristina Lora “Figli di un unico blu” (Ronzani Editore)

“Figli di un unico blu” (Ronzani Editore) 24 luglio ore 21: Alessandra Sarchi “Il ritorno è lontano” (Bompiani)

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su “Il Foglio”, “Il Bo Live”, il magazine dell’Università di Padova, e “minima&moralia”. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”, portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper – dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, Una Montagna di libri di Cortina, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, al Premio Biella Letteratura e Industria e al Premio Merano Europa, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.

Primo appuntamento: 12 giugno – ore 21 Michele Ruol, “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” Terrarossa edizioni

Il libro

Nella storia di Madre e di Padre ci sono degli avvenimenti che determinano un prima e un dopo. La nascita di Maggiore e poi quella di Minore, ad esempio, o l’incidente che li coinvolge, ma anche episodi apparentemente marginali dirottano le loro esistenze, come le nostre: delle mani che si sfiorano per caso e poi si trattengono appena più del dovuto, o l’apertura casuale di una chat altrui. In questo esordio luminoso e contundente, Michele Ruol ci conduce nell’intimità dei suoi personaggi attraverso le impronte lasciate sugli oggetti della casa in cui abitavano, riuscendo a farci continuamente ricredere sull’idea che ci siamo fatti su ciascuno di loro – e forse anche su quella che abbiamo di noi stessi.

Michele Ruol

Michele Ruol, di professione medico anestesista, scrive per il teatro e ha pubblicato racconti sulle riviste letterarie “Inutile” ed “Effe – Periodico di Altre Narratività”, oltre che in raccolte a più voci, come L’amore ai tempi dell’apocalisse (Galaad), a cura di Paolo Zardi, e Il Veneto del futuro (Marsilio), a cura di Alessandro Zangrando. Il testo Betulla, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano per il podcast Abbecedario per il mondo nuovo, è stato pubblicato nel libro omonimo edito da Il Saggiatore. Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia è il suo esordio come autore di narrativa.

Per informazioni:

Biblioteca Melchiorre Cesarotti

Palazzo Eugenio Maestri

Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Telefono 049.8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

Selvazzano che… legge!

