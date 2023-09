“Una selva di libri di giovedì”, Romolo Bugaro presenta “I ragazzi di sessant’anni” a Selvazzano

Giovedì 14 settembre alle ore 18.45 a Palazzo Eugenio Maestri si terrà il terzo incontro della rassegna estiva letteraria “Una Selva di Libri. Di giovedì Estate 2023”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo, con l’autore Romolo Bugaro che presenterà il suo libro “I ragazzi di sessant’anni” (Einaudi).

La rassegna “Una Selva di Libri” ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano Dentro ma si declina in una nuova forma, ora nella sua versione estiva, grazie all’esperienza della curatrice, Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio) e curatrice di progetti di ispirazione simile per altri Comuni e Fondazioni, che ha ideato e condotto tutti gli appuntamenti della stagione 2022-23 dell’edizione invernale.

«Romolo Bugaro è un autore prolifico e poliedrico – racconta la curatrice, Valentina Berengo – che in questo nuovo romanzo affronta con leggerezza, e altrettanta capacità introspettiva e di restituzione del mondo, il nostro presente. I “ragazzi di sessant’anni” sono il protagonista collettivo del romanzo, un personaggio a tutti gli effetti, che racconta l’universale fatica del vivere. Nel libro si mescolano il quotidiano, la riflessione esistenziale, il mondo che ci cambia sotto gli occhi, le vecchie e le nuove idiosincrasie dell’umano e un ruolo, delicato e sottile, lo hanno anche i luoghi: una Padova del passato che rimane nel ricordo compare, discreta, tra le pagine».

La versione estiva della rassegna, di quattro incontri, è oltremodo varia: romanzi di introspezione, attuali come storici, che declinano il modo che uomini e donne hanno di stare nel mondo. Nella serata con Loris Giuriatti, selvazzanese d’origine, un altro giovane autore selvazzanese, Niccolò Tavian, ha raccontato la sua esperienza al Campiello Giovani.

Gli autori sono stati scelti nel panorama della letteratura italiana contemporanea, legati al territorio veneto (Bugaro, Gamberini, Giuriatti) così come provenienti da altrove (Federica De Paolis è romana).

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su Il Foglio e su Il Bo Live, magazine dell’Università di Padova. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”, portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper – dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, Una montagna di libri di Cortina, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.

Il libro

I ragazzi di sessant’anni sono i protagonisti, anzi il protagonista di questo romanzo, dato che nel libro “I ragazzi di sessant’anni” è un nome proprio, quello del marito di Stefania: un plurale singolare di grande potenza simbolica. I ragazzi di sessant’anni hanno una moglie, due figli, un buon lavoro e sempre meno amici. Hanno vecchi, inquieti amori che non smettono di parlargli in testa. Vestono marchi per giovani, si tengono in forma con una palestrina casalinga e litigano con i ragazzi di ottant’anni, che non mollano e “scartavetrano e martellano e raschiano e grattano e scrostano e trapanano e stuccano”. Più che la morte, temono, forse, i ragazzi di quattordici anni e la loro pazza elettricità. Intorno la città è cambiata, il mondo è cambiato, ma i ragazzi di sessant’anni continuano a essere ostinatamente se stessi. Non sono né depressi né inossidabili: sorridono. Hanno desideri, e paure. E un vicino di casa insopportabile che un po’ li intenerisce un po’ li infiamma. Insieme alla loro, seguiamo le vite di altri: ragazzine che vagano nella notte rischiando di perdersi per sempre, donne che sembrano destinate al fallimento e invece si rivelano grandi imprenditrici, notai che hanno compiuto un passo falso – tutti vicini e lontanissimi nella luce radente del tempo.

Romolo Bugaro

Romolo Bugaro è nato a Padova nel 1961. Ha esordito nel 1988 pubblicando due racconti presso la casa editrice Il Lavoro Editoriale di Ancona nel quadro del progetto “Under 25” curato da Pier Vittorio Tondelli. Nel 1993 ha pubblicato la raccolta di racconti Indianapolis presso la casa editrice Transeuropa. Nel 1998 è uscito il suo primo romanzo, La buona e brava gente della nazione (Baldini & Castoldi, poi Tascabili Marsilio/Feltrinelli, 2019) finalista al Premio Campiello. Successivamente ha pubblicato i romanzi Il venditore di libri usati di fantascienza (Rizzoli, 2000), Dalla parte del fuoco (Rizzoli 2003) e Il labirinto delle passioni perdute (Rizzoli, 2006). Con quest'ultimo libro è entrato per la seconda volta nella cinquina finalista del premio Campiello. Nel 2010 ha pubblicato per Laterza Bea vita, un racconto-reportage sul Nordest e la città di Padova. Nel 2015 ha pubblicato il romanzo Effetto domino (Einaudi e poi Tascabili Marsilio/Feltrinelli, 2019) dal quale è stato tratto l’omonimo film diretto dal regista Alessandro Rossetto, uscito nelle sale nel settembre 2019. Ha scritto per il Teatro Stabile del Veneto la pièce Una Banca Popolare, andata in scena nel 2020 e dalla quale è stato tratto il film The Italian Banker, ancora con la regia di Alessandro Rossetto. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Non c’è stata nessuna battaglia (Marsilio, 2019). Il suo ultimo libro si intitola I ragazzi di sessant’anni (Einaudi, 2023).

