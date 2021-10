Laboratorio gratuito di radioteatro a cura di MetaArte: "Incontriamoci"

Il 7 ottobre inizia il laboratorio gratuito di radioteatro a cura di MetaArte, Associazione Arte & Cultura APS. Durante il laboratorio di radioteatro si lavorerà sulla voce, sulla scrittura del copione e alla fine si registrerà un radiodramma che sarà trasmesso in una web radio.

LABORATORIO DI RADIODRAMMA – Dieci incontri on line e in presenza pensati soprattutto per giovani dai 18 ai 35 anni, preferibilmente residenti in quartiere 6 B:

7,14,21,28 ottobre

4,11,18, 25 novembre

2, 9 dicembre

Dalle ore 18.30 alle ore 20 in sala Giotto, via Astichello 18 , Padova. Il laboratorio è gratuito per soci MetaArte (tessera associativa: 8 euro).

Informazioni e contatti

Info e Iscrizione (obbligatoria):

info@metaarte.it

tel: 320 4930259

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...