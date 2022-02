Percorso formativo per l’affido familiare a Selvazzano Dentro, appuntamento a palazzo Eugenio Maestri

Lunedì 7 marzo 2022 dalle ore 18.45 alle ore 20.15 a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32 tornano in presenza gli incontri del percorso formativo sui temi dell’Affido Familiare, organizzati dal Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare di Padova Ovest, per aspiranti affidatari (coppie sposate o conviventi, con o senza figli, persone singole).

Scarica il volantino con tutti gli incontri

«Da oltre otto anni il servizio C.A.S.F. organizza corsi di formazione per aspiranti affidatari ed anche in questo lungo periodo di emergenza sanitaria, non si è mai fermato. – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Ha proseguito sempre con grande partecipazione anche con la formula di incontro di formazione e informazione on-line per continuare a mantenere in contatto chi desidera avvicinarsi all’esperienza dell’Affido Familiare e ora si riparte in presenza da lunedì 7 marzo con iscrizione obbligatoria per organizzare al meglio gli incontri».

L’affido familiare

L’Affido è l’istituto giuridico, regolato dalla legge 184/’83, modificata dalla Legge 149/’01 "Diritto del minore ad una famiglia" e dalle Linee Guida della Regione Veneto. È un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore e alla sua famiglia che vive una situazione di difficoltà. Con l’Affido il minore viene accolto presso un’altra famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

L’Affido si conclude quando viene superata la difficoltà della famiglia del bambino che pertanto può riaccogliere il proprio figlio. Le caratteristiche dell’Affido sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia, la previsione del suo rientro in famiglia. Possono diventare affidatari coppie sposate o conviventi, coppie con o senza figli, persone singole.

Chi fosse interessato all’Affido deve frequentare un percorso di formazione rispetto a tale importante tematica contattando l’équipe del C.A.S.F. Padova Ovest

Dati affido a dicembre 2021

Famiglie affidatarie in Banca Risorse: n. 41

Affidi in corso: n. 25

Partecipazione gratuita con iscrizione entro il 25 febbraio 2022 al link seguente:

https://forms.office.com/r/ bBxMGnsRqw

Per la partecipazione è richiesto il Green pass base.

Per maggiori informazioni

Mail casfpdovest@comune.selvazzano- dentro.pd.it

Telefono 388 7882121

Calendario incontri del percorso formativo

Lunedì 7 marzo 2022 ore 18.45 – 20.15 Caratteristiche e tipologie dell’affido, normativa e soggetti coinvolti

Lunedì 14 marzo 2022 ore 18.45 – 20.15 Il bambino in affido e la famiglia di origine. L’intervento dei servizi

Lunedì 21 marzo 2022 ore 18.45 – 20.15 La famiglia affidataria: motivazioni, tipologie, diritti e doveri

Lunedì 28 marzo 2022 ore 18.45 – 20.15 Esperienze a confronto: testimonianza di famiglie affidatarie

Info web

Foto articolo da comunicato stampa