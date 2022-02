Vista la grande richiesta di partecipazione all'evento ci teniamo a riproporre il nostro appuntamento con il Caffè letterario condotto dalle psicoterapeute Dott.ssa Cecilia Treccalli e Dott.ssa Michela Fridegotto: "Dall'amore alla dipendenza: la difficoltà di affrontare la separazione".

Durante l'incontro verrà discusso il tema della difficoltà che spesso si incontra nell'affrontare la separazione, soprattutto in una condizione di dipendenza affettiva, partendo dalla lettura del libro: "Il buco" di Anna Llenas. Ti aspettiamo Venerdì 18 Febbraio 2022 in Via Altinate 38, int. 3. L'ingresso è gratuito, i posti sono limitati!

Informazioni e contatti

Per accedere all'incontro è necessario essere in possesso del super green pass in corso di validità.

Tel. 3487376177

mail: associazione.padovaiuta@gmail.com indicando il proprio nome e cognome.