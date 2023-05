«Montegrotto Terme, 2500 anni prima», ciclo di incontro con aperitivo finale al museo del termalismo

«Montegrotto Terme, 2500 anni prima», è questo il titolo del ciclo di conferenze che i venerdì pomeriggio di maggio si terranno al Museo del Termalismo Antico e del Territorio di Montegrotto Terme. «Obiettivo della Città di Montegrotto Terme - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - è accompagnare il pubblico in un racconto del territorio euganeo tra mito e storia. A coordinare gli incontri sarà un illustre sampietrino, il professor Lorenzo Braccesi già docente ordinario di Storia Grec all’Università degli studi di Padova».

Storia

«Il pubblico - afferma il professor Braccesi- è affamato di storia purché venga raccontata in maniera comprensibile, con richiami alla contemporaneità e suscitando emozioni. 2500 anni fa Montegrotto era un centro notissimo dove si addensano molte leggende che risalgono ai Greci. Le leggende vanno scavate come si scava il terreno per cercare insegnamenti e documentazione storica. Questo è ciò che ci prefiggiamo in questa serie di appuntamenti».

Date

Questo il calendario degli incontri, in programma il venerdì alle 18 nel chiostro del museo:

Venerdì 5 maggio, ore 18 – “Tra mito e storia” con Lorenzo Braccesi (Università degli Studi di Padova)

Venerdì 12 maggio, ore 18 – “Tra Veneti e Romani” con Francesca Veronese (direttrice Musei Civici di Padova)

Venerdì 19 maggio, ore 18 – “L’invasore straniero”. Lorenzo Braccesi racconterà l’avventura quasi piratesca di un principe spartano che una ventina d’anni dopo la morte di Alessandro Magno arrivò nella laguna di Venezia e fece una serie di razzie nel territorio euganeo.

Venerdì 26 maggio, ore 18 – “Acque termali e culti salutiferi” con Maddalena Bassani (Università IUAV Venezia)

Al termine di ogni incontro verrà offerto un aperitivo.

Partecipazione

L’ingresso è libero. Per informazioni e conferma della partecipazione 335 655 99 09, info@museodeltermalismo.it

Info web

https://www.museodeltermalismo.it/maggio-2023-al-museo-del-termalismo-antico-e-del-territorio/