Incontro “Attuare e monitorare il Paesc” in sala Paladin di Palazzo Moroni

Il Comune di Padova organizza un evento dedicato all’attuazione e al monitoraggio delle azioni contenute nel Paesc - Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, approvato il 14 giugno 2021 dal Consiglio comunale.

Il documento è il risultato di un lungo e articolato percorso che, a partire da un’attenta analisi delle vulnerabilità del territorio (rischio idrogeologico, eventi meteorologici estremi, isole e ondate di calore), realizzata nell’ambito del progetto europeo Life Veneto Adapt, è giunto alla definizione di azioni di mitigazione e adattamento anche grazie al coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interesse generale) che hanno aderito al percorso di Agenda 21.

Scopri il volantino dell'incontro “Attuare e monitorare il Paesc”

L’incontro in sala Paladin di Palazzo Moroni, il 21 aprile dalle ore 18 alle 19.30, prevede la presentazione degli strumenti predisposti nel periodo successivo all’approvazione del Paesc: una piattaforma webGIS finalizzata a consultare più agevolmente le misure del Piano e coglierne l’esatta localizzazione, le linee guida per il drenaggio urbano sostenibile della città, quale leva d’azione importante in un’ottica di adattamento.

Inoltre, vengono presentati i Patti di collaborazione previsti dal Regolamento dei beni comuni del Comune di Padova, strumenti utili alla realizzazione di azioni del Paesc in un’ottica di condivisione degli obiettivi con la società civile.

Per partecipare è necessario registrarsi attraverso l’apposito form online .

Programma

ore 17.45

Registrazione partecipanti

ore 18

Saluti iniziali di Chiara Gallani - assessora all’ambiente, verde e agricoltura urbana

“L’attuazione ed il monitoraggio del Paesc di Padova: i prossimi step”, Giovanni Vicentini e Cinzia Rinzafri - ufficio Informambiente

“La piattaforma webGIS per la mappatura delle azioni del Paesc”, Leonardo Barbiero - consulente del Comune di Padova

“Le linee guida per il drenaggio urbano sostenibile: tecniche e principi”, Vittore Negretto - ricercatore presso Università Iuav di Venezia

“I patti di collaborazione come strumento per l’attuazione del Paesc”, Daniela Luise - responsabile ufficio Informambiente

Dibattito coordinato da Matteo Mascia - Fondazione Lanza

ore 19.30

Chiusura dell’incontro

Riferimenti

Ufficio Informambiente - Settore Ambiente e Territorio

Luogo via dei Salici, 35 (ingresso da via dell’Orna) - 35124 Padova

Telefono 049 8205021

Orario mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 10 alle 17

Email informambiente@comune.padova.it padova21@comune.padova.it

Responsabile del procedimento Daniela Luise

Email del responsabile del procedimento luised@comune.padova.it

Sostituto del responsabile del procedimento Avv. Laura Salvatore

Social pagina Facebook profilo Twitter

Info web

https://www.padovanet.it/evento/incontro-attuare-e-monitorare-il-paesc