Incontro con l'autrice "Sotto il segno del drago"

Sabato 15 giugno presso il Giardino della Torre a Padova, conosciuta dai padovani come Torre del Diavolo o del Soccorso, si terrà la presentazione del libro "Sotto il segno del Drago", un thriller avventuroso ambientato in terre padane, dove medievale e contemporaneo si fondono sulle tracce del tiranno Ezzelino III da Romano.

Verranno raccontati alcuni aneddoti sulla figura dei più importanti protagonisti della storia medievale. Uomo del suo tempo, vissuto in un’epoca sanguinaria, ma dotato di intelligenza acutissima e dalle lungimiranti visioni che lo hanno portato a riunire in un unico dominio una regione divisa in tanti feudi, principati religiosi e ordini ecclesiastici. Un personaggio spesso dimenticato dalla storia, probabilmente perché etichettato come “figlio del diavolo” per le atrocità commesse, ma comunque sempre una figura politica controversa degna di attenzione.

Evento su prenotazione (per spazi limitati) e al costo di 5 euro compresivi di entrata, presentazione libro e calice di vino. Pagamento da effettuare direttamente in Giardino della Torre.

Per disdette: eventi@ghosthunterpadova.com