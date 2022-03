Mercoledi 30 marzo ore 17.30 nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, l'evento online: "La bellezza nella comunicazione. Per un uso consapevole del web".

Nel Web, la rete planetaria che ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare, non c’è tutto, ma di tutto. Anche cose brutte e pericolose. Per questo è necessario educare i giovani e giovanissimi al corretto uso dei social. Di questo e altro parleranno gli esperti di Ali di Vita. L’evento si svolgerà on-line, per iscriversi inviare una mail a reteutentixcaso@gmail.com, mentre per informazioni contattare Ali di Vita al 334 8120796.

