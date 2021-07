A Padova un incontro dedicato alla salute ed il benessere del perineo

L'associazione A.P.I.S ODV, in collaborazione con Città Sane, Comune di Padova, ha organizzato una serie di incontri per la cittadinanza per la prevenzione dell'incontinenza. La seconda serata è prevista per venerdì 16 luglio alle ore 20.30 presso la sala di via Piacentino n. 29.

Informazioni e contatti

Vi aspettiamo numerosi a questo incontro per informazioni segreteria organizzativa 340 4044005.

Web: https://www.apispadova.it.

