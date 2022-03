Evento gratuito sul benessere in primavera

Il giorno 3 aprile, ore 10.30-11.30, in sala Pertini, via Bajiardi 5, a Padova un incontro per conoscere le tecniche per scaricare le tensioni, gestire meglio le emozioni e favorire la qualità del sonno: «Secondo la medicina tradizionale millenaria cinese, gli organi sono collegati alle emozioni. In particolare i polmoni sono collegati alla tristezza, mentre il fegato alla rabbia. Tramite i loro meridiani, possiamo comunicare con gli organi stessi». Con la maestra Xiaohui Wang.

Per informazioni e iscrizioni contattare Whatsapp Cell. 3280052556.

Web: https://www.healthandcare.it.