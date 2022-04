“Fin dove la bici non basta più”, Dino Lanzaretti e i suoi racconti all’Eroica Caffè di Padova

Giovedì 21 aprile Eroica Caffè Padova ospita Dino Lanzaretti, viaggiatore in bicicletta che, dalla Siberia ai deserti, dalla Mongolia all’Islanda, ha percorso tutti i continenti con spirito da esploratore.

Un nuovo appuntamento dedicato al racconto di storie di eccellenza che seguono il filo della filosofia “Eroica”, il cui motto è “la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa”, durante il quale Lanzaretti racconterà il suo viaggio invernale nelle terre più estreme della Siberia, a meno 60 gradi.

Una vera e propria impresa, compiuta nel gennaio 2022, che ha visto gli esploratori Stefano Gregoretti e Dino Lanzaretti percorrere la gelida strada di 1200km da Ojmjakon a Verchojansk, i due villaggi che si contendono il record del luogo abitato più freddo del mondo.

Un’esperienza estrema, durata quasi un mese, durante la quale i due cicloviaggiatori hanno dovuto sopravvivere in autonomia a temperature che sono scese anche sotto i -60°.

Il viaggio in bici più freddo realizzato fino ad oggi, organizzato anche per raccontare in prima persona lo sconvolgimento climatico di queste aree del pianeta che passano dalle temperature più fredde al caldo più insensato.

Una testimonianza oculare del cambiamento nelle vite degli abitanti di questa regione raccontata tramite un’avventura al limite della sopravvivenza.

«Abbiamo deciso di non trattenere il respiro aspettando che il punto di non ritorno venga oltrepassato, quel respiro lo useremo per pedalare nella strada più fredda del mondo, per pagaiare la dove mai nessuno è stato prima, per raccontare, a chi ancora non crede, che esiste il surriscaldamento del pianeta, mostrando le terre dove questo sta provocando il più grande sconvolgimento. In cambio della nostra fatica e della nostra paura per questo viaggio nell’ignoto vorremmo che chi ci seguirà non si voltasse più dall’altra parte», dice Dino Lanzaretti.

