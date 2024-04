"Il calcolo quantistico: nuovo paradigma per le imprese italiane?", l'incontro al Bo con il Ministro Adolfo Urso

L'Università di Padova e il Centro di Calcolo e simulazioni quantistiche propongono per venerdì 12 aprile alle ore 15.30 in Aula Magna del Palazzo del Bo in via VIII febbraio 2 a Padova un incontro che presenta al pubblico le nuove opportunità offerte dal calcolo quantistico per l'industria, con la partecipazione del Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso .

Sarà anche l'occasione per presentare le attuali attività padovane, italiane ed europee realizzate dal Centro di Calcolo e simulazioni quantistiche, dal Centro nazionale per il supercalcolo, i big data e il calcolo quantistico (Fondazione ICSC) e dalla Quantum Flagship europea. Un use case industriale di successo, lo spin-off dell'Università di Harvard QuEra attualmente tra i leader di costruttori di computer quantistici, mostra le potenzialità di questa tecnologia e, infine, vengono presentati i risultati della ricerca 2023 dell’Osservatorio Quantum Computing & Communication del Politecnico di Milano sullo stato di sviluppo dell'industria quantistica in Italia e in Europa.

L'incontro si apre con i saluti istituzionali di Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova, Flavio Seno, direttore del Dipartimento di Fisica e astronomia “Galileo Galilei” dell’Università di Padova, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Seguono gli interventi di Simone Montangero, Università di Padova, Tommaso Calarco, Forschungszentrum Jülich e Università di Bologna, Antonio Zoccoli, INFN, Tommaso Macrì, QuERA, e Marina Natalucci, Politecnico di Milano.

Introduce e modera Fabrizio Dughiero dell’Università di Padova e Fondazione COTEC.

Programma dell'incontro

https://ilbolive.unipd.it/sites/default/files/2024-04/CalcoloQuantistico_locandina.pdf

La partecipazione è libera, su iscrizione.

Foto articolo da comunicato stampa