L'incontro "Brainteaser Mid Term Workshop" all'Orto botanico di Padova

Riceviamo e pubblichiamo:

"Un progetto europeo di salute digitale sviluppa nuovi strumenti per aiutare i pazienti con sclerosi laterale amiotrofica e sclerosi multipla

Brainteaser Mid Term Workshop

Martedì 28 febbraio – 9.30 -12

Orto Botanico dell’Università di Padova – Auditorium

via Orto Botanico n. 15, 35123 Padova

BRAINTEASER è un progetto, finanziato dal programma europeo Horizon 2020, che intende sfruttare il valore dei dati clinici, completamente anonimizzati e integrati con dati personali e ambientali raccolti attraverso smartwatch e sensori ambientali a basso costo.

BRAINTEASER utilizza questi dati per sviluppare software clinici e applicazioni mobili per supportare i pazienti con sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e sclerosi multipla (SM). Per migliorare i servizi di cura e di assistenza a beneficio dei diversi attori del sistema sanitario, il progetto BRAINTEASER ha infatti concepito due strumenti: una piattaforma web, per gli operatori sanitari, e un'applicazione mobile (app) per i pazienti e coloro che li assistono (c.d. caregivers). Entrambi gli strumenti variano a seconda delle esigenze dei pazienti e del tipo di malattia da cui essi sono affetti.

La piattaforma web ospita strumenti clinici che gli operatori sanitari possono utilizzare, in particolare per la presa in carico dei pazienti e per le visite di routine. Gli strumenti raccolgono dati sullo stato di salute dei pazienti e supportano i professionisti attraverso avvisi e notifiche. I medici possono visualizzare i dati riportati dai pazienti sul loro cellulare e suggerire nuove attività o programmare visite.

L'app, invece, mira ad essere di aiuto a pazienti e caregivers per segnalare i sintomi al medico, ricevere notifiche, leggere contenuti educativi, partecipare ad attività consigliate per la promozione del benessere generale. Ogni interazione è personalizzata in base ai sintomi e allo stato del paziente. Ciò significa che i pazienti e i caregiver possono ricevere diversi tipi di informazioni e di consigli, personalizzati rispetto alle loro esigenze specifiche.

Il prossimo obiettivo del progetto è quello di trarre insegnamento dalle informazioni che emergeranno dai siti pilota che attualmente stanno utilizzando l’app e la piattaforma web (quattro ospedali in tre diversi paesi Europei) per migliorare questi strumenti di supporto e assistenza.

La professoressa Barbara Di Camillo dell'Università di Padova, che ricopre anche il ruolo di co-coordinatrice del progetto BRAINTEASER, ha dichiarato: “La sclerosi laterale amiotrofica e la sclerosi multipla sono malattie croniche, che comportano una compromissione progressiva delle funzioni neurologiche o fasi alternate della malattia. I pazienti devono, pertanto, gestire un’alternanza di periodi di degenza ospedaliera e di assistenza domiciliare, vivendo una costante incertezza sui tempi delle fasi acute della malattia e affrontando un notevole carico psicologico ed economico, che coinvolge anche i loro caregiver. I medici, dal canto loro, necessitano di strumenti in grado di supportarli in tutte le fasi del trattamento, di suggerire decisioni terapeutiche personalizzate e di indicare interventi urgenti e necessari. A tal fine, software e app sviluppati finora nell’ambito del progetto BRAINTEASER sono caratterizzati da un approccio agile e incentrato sull'utente, che tiene conto delle esigenze tecniche, mediche, psicologiche e sociali emerse in fase di studio, ai fine di migliorare la qualità delle cure e dell’assistenza ai pazienti e, in definitiva, la loro qualità di vita.”

L'incontro programmato per il 28 febbraio prossimo nell’Auditorium dell’Orto Botanico di Padova è un'importante occasione per condividere con un pubblico più ampio i primi risultati raggiunti dal progetto BRAINTEASER, attraverso un approccio multidisciplinare, evidenziando le opportunità e le sfide future.

L'organizzazione di questo evento giunge al termine della prima fase del progetto e servirà come base per lanciare la seconda fase, o "fase pilota", che si concentrerà sulla trasformazione dell'attuale approccio sanitario da un sistema reattivo a uno predittivo, ossia incentrato sulla previsione del rischio, sulla stratificazione del paziente e sulla prognosi.

Il workshop servirà anche come luogo di riflessione sull'importanza della ricerca e del suo impatto nella società, nell'ottica di individuare le opportunità che derivano dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e le relative linee strategiche di utilizzo dei fondi previsti dal programma Next Generation EU.

Per ulteriori informazioni sul progetto e sugli strumenti, non esitate a contattarci all'indirizzo https://brainteaser.health/contact/.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita.

Potete partecipare in presenza iscrivendovi al seguente link: BRAINTEASER Mid Term Workshop - Moduli Google

Per partecipare online, invece, potete cliccate qui: https://unipd.zoom.us/meeting/register/tZEvdeirqj4sHtCyKhog1vJLG3mp6A_UgvSt"

