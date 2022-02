Incontro alla Libreria Mazehual: "Cinema e letteratura. Simmetrie allo specchio"

Molto spesso Cinema e Letteratura sono guardati come i termini di un binomio oppositivo se non irrimediabilmente conflittuale: due vie parallele di due linguaggi che tendono, sì, verso un fine comune, l’interpretazione del reale, ma nel medesimo tempo gelosi di una propria specificità che non vuole ammettere elementi comuni, spazi di sovrapposizione.

Ma in realtà non è proprio così. A guardare bene, quando questi due linguaggi intraprendono la via della creazione poetica che li costringe ad andare verso il limite della loro specificità - se non ad oltrepassarlo - allora questi due percorsi paralleli, pur rimanendo tali, sembrano paradossalmente convergere, cercare e trovare un punto d’incontro che si rivela reale e concreto e non si colloca di certo all’infinito. Con la presenza di Mario Brenta.

Mario Brenta, veneziano, regista cinematografico e docente universitario ha esordito nel lungometraggio con Vermisat seguito da Maicol e Barnabo delle montagne, quest’ultimo tratto dal romanzo omonimo di Dino Buzzati, tutti e tre selezionati e premiati nei maggiori festival internazionali fra cui Cannes, Venezia, Berlino, Locarno. Negli ultimi anni ha intrapreso con Karine de Villers la via del cinema del reale di impronta antropologica realizzando una decina di lavori che hanno tutti avuto egualmente un ampio riconoscimento in campo internazionale. Docente di Linguaggio Cinematografico all’Università di Padova e visiting professor presso diverse università e scuole di cinema italiane e straniere ha fondato assieme ad Ermanno Olmi «IpotesiCinema», un laboratorio di creazione cinematografica che ha diretto per oltre un ventennio.

