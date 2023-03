Komponistinnen: proiezione e concerto all’Istituto di cultura italo-tedesco

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata della donna, mercoledì 8 marzo ore 17, in collaborazione con l'associazione Amici della Musica di Padova, l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco organizza la proiezione del film Komponistinnen – eine filmische und musikalische Spurensuche

di Kyra Steckeweh e Tim Van Beveren

Germania, 2018, 95‘, versione originale con sottotitoli in inglese.

A seguire, due giovani musiciste del Conservatorio C. Pollini di Padova suonano le Tre Romanze di Clara Schuman.

Breve introduzione a cura di Filippo Juvarra:

Koto Miyasaka violino

Sara Castellano pianoforte

Clara Schumann

Variazioni su un tema di R. Schumann op. 22 per pianoforte

Tre Romanze op. 22 per violino e pianoforte

Ingresso

Per i soci dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco ingresso libero solo su prenotazione con mail a padova@icit.it

Per chi non è socio, biglietto 1 euro solo su prenotazione con mail a info@amicimusicapadova.org

