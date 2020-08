“Di Villa in Villa – Sorsi DiVersi” appuntamenti culturali a villa Byron di Este

Evento da facebbok https://www.facebook.com/events/298296191427296/

Nelle serate del 22-23-29-30 agosto 2020, si apriranno le porte della storica dimora di Villa Byron di Este.

La Pro Loco Este vi invita a “Di Villa in Villa – Sorsi DiVersi”, un'occasione imperdibile per godere degli incantevoli spazi di Villa Byron, unica nel suo genere nel territorio atestino per le sue peculiarità architettoniche e per il fascino storico e poetico che tuttora conserva.

Una kermesse ricca di autori, poeti e musicisti, renderà l'Esperienza ancora più affascinante ed immersiva.

Il programma delle giornate, infatti, prevede l'incontro con quattro noti poeti nel panorama italiano: Davide Rondoni, Tommaso Pieragnolo, Alessandro Niero Massimo Scrignoli presenti in più di qualche edizione de “La Fiera delle Parole”.

Per il pubblico amante della narrativa, siamo lieti di comunicare che saranno presenti anche Sandro Frizziero, finalista del Premio Campiello 2020 e la giovane Anja Trevisan, scrittrice emergente della città di Este, nonché collaboratrice di Atheste, alla sua prima pubblicazione.

Sorseggeremo il bello dell'arte anche attraverso le composizioni live del noto pianista jazz Danilo Memoli e le opere d'arte del pittore Eros.

Sabato 22 agosto , ore 18 - Narrativa: l'autore Sandro Frizziero presenta il romanzo finalista del Premio Campiello 2020 Sommersione (Fazi Editore); introduce Stefano Spagnolo .

, ore 18 - Narrativa: l'autore presenta il romanzo finalista del Premio Campiello 2020 Sommersione (Fazi Editore); introduce . Domenica 23 agosto , ore 18 – Poesia: Davide Rondoni, Tommaso Pieragnolo presentano e leggono i propri testi poetici accompagnati dal pianista jazz Danilo Memoli .

, ore 18 – Poesia: presentano e leggono i propri testi poetici accompagnati dal pianista jazz . Sabato 29 agosto , ore 18 – Narrativa: la scrittrice Emanuela Canepa presenta l’esordio letterario della giovane Anja Trevisan , Ada Brucia (Effequ 2020).

, ore 18 – Narrativa: la scrittrice presenta l’esordio letterario della giovane , Ada Brucia (Effequ 2020). Domenica 30 agosto, ore 18 – Poesia: Alessandro Niero e Massimo Scrignoli presentano e leggono i propri testi poetici accompagnati dal pianista jazz Danilo Memoli.

Modera le serate di poesia Davide Permunian

Ingresso Libero, Iscrizione Obbligatoria.

Clicca sul link per iscriverti e partecipare all’Evento:

prenotazione 22 agosto https://forms.gle/hxpbEaeT5UQ2n7wA8

prenotazione 23 agosto https://forms.gle/rbFJ8vp3kkHoFDP97

prenotazione 29 agosto https://forms.gle/F2yzLpuX2W8Fh6SL9

prenotazione 30 agosto https://forms.gle/9UpQw4q3GLxu9EZH9

