Martedì del food, l'incontro (con degustazione finale by Domori Spa e Maeli Wine) con Rossana Bettini alla Libreria ItalyPost

Martedì 7 marzo / ore 18.30-19.30

CIOCCOLATO RIVELATO (Baldini Castoldi)

— Martedì del food

In collaborazione con Domori Spa e Maeli Wine

Intervengono

Rossana Bettini, presidente Istituto Internazionale Chocolier e autrice del libro

Elisa Dilavanzo, produttrice vini Maeli

Conduce

Giovanna Zucca, filosofa e scrittrice giallista

Al termine dell’incontro sarà proposta una degustazione Domori Spa e Maeli Wine

Il libro

Che cos'ha mai di così straordinario il cioccolato? Per i Maya era un magico elisir, gli aztechi lo usavano come merce di scambio, secondo gli studiosi allunga la vita ed è spesso considerato il cibo degli dei: ma lo è davvero? "Cioccolato rivelato" è una guida contemporanea per affinare e riscoprire il nostro gusto, perché - ci dice Rossana Bettini - se il cioccolato è di qualità, non soddisfa soltanto la nostra gola, ma ci fa anche bene. Un volume da consultare quando vorremmo capire meglio che cosa stiamo acquistando o mangiando, per imparare a riconoscere un prodotto buono ed etico e per sfatare tutti quei miti che da sempre gravano sul cioccolato, rendendocelo nemico: dalla coltivazione alle tecniche di lavorazione, dagli abbinamenti enologici più sfiziosi e audaci alle nuove tendenze gourmet. Prefazione di Angela Missoni.

