“Davide Meneghini racconta”, incontro con Diego Dalla Palma a Padova

Sabato 23 settembre dalle ore 18 Atipico Porte Contarine

Incontriamo Diego Dalla Palma - Davide Meneghini racconta.

Dettagli

Maestro e Look Maker di fama internazionale Diego Dalla Palma è un’icona inconfondibile del mondo dello stile, della bellezza e dell’immagine made in Italy nel mondo.

Personaggio inconsueto e autorevole, unisce professionalità, competenza, carisma e intensità in un mix che l’ha fatto diventare il più stimato autore d’immagine italiano e uno degli esperti del settore più prestigiosi a livello internazionale. In passato è stato costumista e scenografo di talento lavorando nei più celebri teatri italiani e, per dieci anni in RAI. In seguito, è diventato un imprenditore di successo fondando una linea cosmetica, distribuita in tutto il mondo, che porta il suo nome. Da anni scrive libri di successo (narrativa e temi legati all’immagine e alla bellezza). È anche un apprezzatissimo personaggio televisivo. Dalla Palma riesce a mantenere un potere mediatico significativo in ogni circostanza. Ha curato e cura rubriche sull’immagine e sui temi legati all’interiorità. Attualmente a Diego Dalla Palma viene riconosciuto, unanimemente, un talento innato come scrutatore ed esploratore di anime. Infatti, l’introspezione, l’interiorità, i valori che risaltano lo spirito e danno un senso alla vita sono diventati una materia “viva” alla quale Diego Dalla Palma intende dedicare, con passione, tempo e il suo prossimo futuro.

«Sarà un onore incontrare un nostro nuovo cittadino che ha fatto tanto nel mondo grazie alla sua professionalità, serietà e conosceremo una storia con una visione della vita molto etica e che guarda al futuro».

M?oderatore e organizzatore dell'evento:

Davide Meneghini - Consigliere del Comune di Padova

È previsto un buffet per tutti i presenti.

A?tipico Porte Contarine, Via Giotto 3 Padova

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-con-diego-dalla-palma-davide-meneghini-racconta-705939051707

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10232610777315727&set=a.10201559019081178&locale=da_DK

