Incontro con l’editore Isabella Ferretti di 66thand2nd alla LibrOsteria

Cosa significa essere un editore indipendente oggi, lo spiegherà Isabella Ferretti, editrice romana di 66THAND2ND e consigliera nel direttivo dell'ADEI (Associazione Degli Editori Indipendenti), sabato 13 novembre, alle 19 ospite della LibrOsteria di via Savonarola 167, a Padova.

La storia della casa editrice, le collane, i casi editoriali e le novità in anteprima, saranno i temi dell'incontro, per permettere ai lettori di conoscere il dietro le quinte del mondo editoriale indipendente, e poter leggere in maniera più libera e consapevole.

Tra i casi editoriali pubblicati da 66thand2nd, nel novembre 2019, citiamo Casa di foglie di Mark Z. Danielewski, un libro di 760 pagine, impaginato in modo davvero particolare, annoverato nel genere: letteratura ergodica, la cui prima edizione (Mondadori 2005) fuori catalogo da più di dieci anni, era valutata 250 euro sui siti di libri culto, e pressoché introvabile. La ripubblicazione ha fatto del libro un vero best-seller.

Tra gli autori più noti, geniali e amati dai lettori di tutto il mondo, nella scuderia 66thand2nd c'è Antoine Volodine, ideatore e fondatore del movimento letterario post-esotico, i cui massimi rappresentanti sono? i suoi numerosi eteronomi, tra i quali Lutz Bassmann, unico al momento pubblicato in Italia.

Movimento spiegato nel saggio Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima.