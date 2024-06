‘InCONTRO’, il primo festival ControCorrente dell’Orto di Marco a Teolo

Prezzo non disponibile

Sabato 29 e domenica 30 giugno si terrà finalmente ‘InCONTRO’, il primo festival ControCorrente dell’Orto di Marco.

Dalle 18 alle 24 al parco San Biagio in via Montagna, 13 a Teolo, due intense giornate da trascorrere in compagnia dei progetti dell'Orto!

Il programma è molto fitto! Ci saranno un fantastico stand gastronomico con cibo delizioso, musica, talk, incontri con l'autore, laboratori, Human Library, parata di quartiere con La Murga di Padova e il Coro multietnico Rinascita!

Se vuoi saperne di più consulta gli aggiornamenti e il programma completo qui >>

Saverio Tommasi e Francesco Malavolta ospiti di InCONTRO

Siamo felici di annunciarvi i nostri special guests: Saverio Tommasi e Francesco Malavolta

Saranno con noi sabato 29 giugno alle ore 18 per la presentazione del loro libro “Troppo Neri”.

I racconti di Saverio Tommasi si uniscono agli scatti di Francesco Malavolta, per mostrare le tante sfaccettature dell’immigrazione.

Un appuntamento da non perdere!

Per chi ama la tradizione abbiamo pensato a un menu tutto pugliese con alcune delle più famose specialità della regione!

Per i più curiosi e con gusti più internazionali, un favoloso menu etnico che riprende alcuni piatti della tradizione culinaria di molti Paesi in cui lavoriamo!

Puoi PRENOTARE per te e i tuoi amici compilando il form (fino al 28/06).

Offerta speciale per chi ordina il Menu completo: trovi tutto nel form!

Hai mai desiderato leggere un libro vivente?

Vieni a scoprire un'esperienza unica alla Human Library, che si terrà in occasione del Festival InCONTRO sabato 29 giugno dalle 19 alle 20.

La Human Library è una libreria molto speciale dove, al posto dei libri, potrai "prendere in prestito" persone straordinarie. Ogni partecipante avrà 20 minuti di tempo per "leggere" un libro vivente, ascoltando storie autentiche e potenti che sfidano gli stereotipi e promuovono la comprensione reciproca.

Prenota il tuo "libro": per garantire il tuo posto, ti invitiamo a scegliere e prenotare il tuo libro vivente entro venerdì 28/06, compilando il modulo apposito >>

https://www.facebook.com/events/434935659403845

