Incontro aperto al pubblico per sensibilizzare i genitori sulla sana alimentazione

Martedì 12 marzo ad Abano Terme (Pd) dalle ore 18 si terrà l’incontro informativo “Educazione alimentare a scuola”. Un appuntamento che si propone di sensibilizzare le famiglie sull’importanza di un’alimentazione sana, illustrandone i principi, e guidandole alla scoperta delle corrette abitudini alimentari attraverso approfondimenti e consigli pratici. L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgerà al Teatro Polivalente in via Donati 1 e nasce dalla collaborazione tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, che gestisce il servizio di refezione scolastica.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Virginia Gallocchio, cui seguirà l’intervento del Dott. Alberto Gaudenzio, Dietista di Sodexo Italia, che approfondirà i temi della piramide alimentare, come viene strutturato un menu scolastico bilanciato e nutriente, junk food e corrette abitudini alimentari e dell’impatto positivo che un’alimentazione sana può avere sul pianeta. L’evento sarà l’occasione per creare una connessione casa-scuola, fornendo dei consigli pratici e fare chiarezza su eventuali dubbi, scoprendo insieme i benefici legati al consumo di determinati alimenti, così come l’importanza di assicurare a tutti i bambini l’opportunità di accedere a una nutrizione bilanciata.