Percorso formativo 2023 sull’affido familiare a Selvazzano Dentro, tutte le info utili

Giovedì 13 aprile dalle ore 18.45 alle ore 20.15 tornano in presenza a Selvazzano Dentro (presenza presso il Comune) gli incontri del percorso formativo sui temi dell’Affido Familiare, organizzati dal Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare di Padova Ovest, per aspiranti affidatari (coppie sposate o conviventi, con o senza figli, persone singole) aperti a tutti coloro che desiderano informarsi ed accostarsi a questa esperienza.

«Il percorso formativo proposto dall’equipe del nostro Casf (Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare) – spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è un interessante “viaggio conoscitivo” nel mondo di questo importante strumento di aiuto ai minori di famiglie in difficoltà. Una famiglia affidataria che apre le sue porte all’accoglienza di ragazzi per un tempo massimo di due anni, eventualmente rinnovabile, mantenendo il legame con la famiglia d’origine, questa è la forza dell’affido! E così i ragazzi non vengono allontanati dal loro ambiente (salvo casi eccezionali) e continuano a frequentare la scuola, gli amici e quant’altro. Nel corso di preparazione proposto, le materie e gli argomenti verranno trattati da uno staff di professionisti (psicologa e assistente sociale del Casf e assistente sociale del servizio tutela minori) e le famiglie che decideranno di partecipare avranno a disposizione esperti con cui confrontarsi ed affrontare le diverse tematiche. Ringrazio fin da ora l’Equipe del nostro Casf per la passione e la professionalità con cui seguono i numerosi casi di affido e di reti di famiglie nei 16 Comuni afferenti al Casf Padova Ovest che ha sede nel nostro Palazzo Eugenio Maestri e tutte le famiglie che decideranno di mettersi a disposizione della Comunità con questo prezioso servizio di accoglienza».

L'affido familiare

L'Affido è l'istituto giuridico, regolato dalla legge 184/'83, modificata dalla Legge 149/'01 "Diritto del minore ad una famiglia" e dalle Linee Guida della Regione Veneto. È un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore e alla sua famiglia che vive una situazione di difficoltà. Con l'Affido il minore viene accolto presso un'altra famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

L'Affido si conclude quando viene superata la difficoltà della famiglia del bambino che pertanto può riaccogliere il proprio figlio. Le caratteristiche dell’Affido sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia, la previsione del suo rientro in famiglia. Possono diventare affidatari coppie sposate o conviventi, coppie con o senza figli, persone singole.

Chi fosse interessato all'Affido deve frequentare un percorso di formazione rispetto a tale importante tematica contattando l'équipe del C.A.S.F. Padova Ovest

Dati affido al 31 dicembre 2022

Famiglie affidatarie in Banca Risorse: n. 41

Affidi in corso: n. 28

Per maggiori informazioni

Mail casfpdovest@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Telefono 388 7882121

Calendario incontri del percorso formativo

Giovedì 13 aprile ore 18.45 – 20.15 Caratteristiche e tipologie dell’affido, normativa e soggetti coinvolti

Intervengono l’assistente sociale e la psicologa del CASF

Giovedì 20 aprile ore 18.45 – 20.15 Il bambino in affido e la famiglia di origine. L'intervento dei servizi

Intervengono l'assistente sociale servizio tutela minori e la psicologa del CASF

Intervengono l’assistente sociale servizio tutela minori e la psicologa del CASF

Giovedì 27 aprile ore 18.45 – 20.15 La famiglia affidataria: motivazioni, tipologie, diritti e doveri

Intervengono l'assistente sociale e la psicologa del CASF

Intervengono l’assistente sociale e la psicologa del CASF

Giovedì 4 maggio ore 18.45 – 20.15 Esperienze a confronto: testimonianza di famiglie affidatarie

