Libreria ItalyPost, tutti gli eventi della settimana

Da non perdere oggi alle ore 18.30 Mario Benedetto in dialogo con Giordano Riello, per parlare della sfida del ricambio generazionale nelle imprese. Domani alle 11 Leonardo Bellodi presenta la geopolitica dell'energia dalla guerra fredda ad oggi.

La prossima settimana, per il lunedì dell'economia Francesco Erbani con Gianfranco Bettin discuteranno del destino di Venezia: Mose, grandi navi, overtourism, capitale mondiale della sostenibilità. Il martedì del food tra le colline del prosecco con Jasmine Cattai ed Elena Zanardo, per il mercoledì dell'innovazione Sebastiano Zanolli racconta l'era post social media, giovedì Andrea Segré con il libro D(i)ritto al cibo e per il venerdì della formazione L'elefante invisibile di Luciano Canova.

Infine sabato alle ore 11 con Carlo Rubini, tra microcosmi e paesaggi.

Questi sono gli autori e discussant che da venerdì 11 novembre ogni sera alle 18.30, e il sabato alle 11, presenteranno i loro libri in dialogo con il pubblico.

Per scoprire il calendario completo degli appuntamenti e registrarsi agli eventi, clicca qui

Le presentazioni si terranno dal lunedì al venerdì alle 18.30, il sabato alle 11, nella sala incontri “LAGO Place” della Libreria ItalyPost (Viale Codalunga 4L).

L'ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione; per iscriverti agli eventi di tuo interesse, visita il sito www.librerieitalypost.it

Venerdì 11 novembre 2022 / ore 18.30 - 19.30

FUTURE OF WORK: LE PERSONE AL CENTRO

— Venerdì della formazione

Intervengono

Mario Benedetto, docente Teorie e Tecniche della Comunicazione integrata e dell’audiovisivo e autore del libro

Giordano Riello, fondatore NPLUS e responsabile commerciale infragruppo Aermec

Conduce

Matteo Sinigaglia, direttore generale Fòrema

Sabato 12 novembre / ore 11-12

GAS E POTERE. GEOPOLITICA DELL'ENERGIA DALLA GUERRA FREDDA AD OGGI

— Sabato della storia

Interviene

Leonardo Bellodi, docente Luiss Business School e autore del libro

Conduce

Andrea Colacicco, collaboratore VeneziePost

Con la guerra in Ucraina, il tema della dipendenza energetica dalla Russia è tornato con prepotenza nel dibattito pubblico. Le ripercussioni e i rischi immediati per la sicurezza del sistema energetico europeo e nazionale impongono una riflessione profonda sull'uso geopolitico dell'energia e, in generale, sugli scenari di instabilità e incertezza che si apriranno.

Lunedì 14 novembre / ore 18.30-19.30

VENEZIA, UNA CITTA' CHE DEVE RICOMINCIARE

— Lunedì dell'economia

In occasione della presentazione del libro "NON È TRISTE VENEZIA. PIETRE, ACQUE, PERSONE. REPORTAGE NARRATIVO DA UNA CITTÀ CHE DEVE RICOMINCIARE"

Intervengono

Francesco Erbani, giornalista, scrive sulle pagine culturali di la Repubblica e autore del libro

Gianfranco Bettin, già vicesindaco di Venezia e scrittore

Conduce

Maria Gaia Fusilli, collaboratrice L’Economia del Corriere della Sera e VeneziePost

Martedì 15 novembbre / ore 18.30-19.30

111 LUOGHI DELLE COLLINE DEL PROSECCO CHE DEVI PROPRIO SCOPRIRE

— Martedì dell food

Intervengono

Jasmine Cattai Paladin, consulente in finanza aziendale per società e fondi di investimento e co-autrice del libro

Elena Zanardo, architetto e co-autrice del libro

Conduce

Nicola Mazzetto, collaboratore VeneziePost

Mercoledì 16 novembre / ore 18.30-19.30

POST SOCIAL MEDIA ERA. COSTRUIRE COMMUNITY, RELAZIONARSI E FARE BUSINESS OLTRE L’ALGORITMO

— Mercoledì dell'innovazione

Interviene

Sebastiano Zanolli, manager, esperto di gestione del cambiamento e dei conflitti aziendali e co-autore del libro

Conduce

Enrico Bergamasco, responsabile Libreria ItalyPost

Un saggio tra presente e futuro: da un lato una critica costruttiva sulla cosiddetta "Epoca dei Social Media", dall'altro una panoramica sulle possibilità di interazione, business e storytelling del prossimo ventennio. Lo storyteller Cristiano Carriero e il coach Sebastiano Zanolli propongono al lettore un'attenta e lucida analisi sulla fine della Social Media Era e una previsione del futuro che attende utenti e aziende dal metaverso in poi.

Giovedì 17 novembre / ore 18.30-19.30

D(I)RITTO AL CIBO

— Giovedì della green economy

Interviene

Andrea Segrè, Direttore scientifico Waste Watcher International-Campagna Spreco Zero, Università di Bologna, e autore del libro

Conduce

Katia Favaretto, collaboratrice VeneziePost

A fronte del dovere di non sprecare il cibo – un imperativo prima di tutto morale, ma anche etico, economico, ecologico – deve essere riconosciuto un diritto. Il diritto a un’alimentazione sufficiente, nutriente, sicura e culturalmente compatibile. Poiché mangiare soddisfa un bisogno primario, essenziale e ineludibile, il diritto al cibo è un diritto fondamentale per tutti gli abitanti della terra.

Venerdì 18 novembre / ore 18-19

Attenzione! Questo evento si tiene alle 18

L’ELEFANTE INVISIBILE. COME AFFRONTARE L’INATTESA ED EVITARE DI ESSERNE TRAVOLTI

— Venerdì della green economy

Interviene

Luciano Canova, economista e divulgatore economico, collaboratore di GliStatiGenerali, InfoData, Sole24Ore, Rame e autore del libro

In dialogo con

Alessandro Maruzzo, operation manager Dani

Conduce

Francesca Rossetto, smart factory specialist Fòrema

Sabato 19 novembre / ore 17.30-18.30

Attenzione! Questo evento si tiene alle 17.30

MICROCOSMI E PAESAGGI. GEONARRAZIONI A NORDEST

— Sabato della storia

Attenzione l'evento si tiene alle 17.30

Interviene

Carlo Rubini, fondatore della sezione Triveneto di Trekking Italia e autore del libro

Conduce

Ivo Rossi, Componente della Commissione paritetica Stato Regione Friuli Venezia Giulia e componente della Commissione Tecnica Fabbisogni Standard di Comuni, Province e Regioni.

Scopri il programma completo degli incontri di ottobre e novembre su librerieitalypost.it/il- programma-completo/

