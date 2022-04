Incontri con l'autore: il programma delle presentazioni di maggio alla Libreria ItalyPost

Prezzo non disponibile

A maggio e giugno 50 incontri con gli autori alla libreria Italypost: ecco il programma completo.

Ogni giorno a maggio e giugno si terranno gli incontri con autori, caratterizzati da diversi temi: i lunedì dell'economia, i martedì del food, i mercoledì dell'innovazione, i giovedì della green economy, i venerdì della scienza e i sabato della storia.

Le presentazioni si terranno dal lunedì al venerdì alle 18.30 mentre il sabato mattina alle 11, nella sala incontri “LAGO Place” della Libreria ItalyPost (Viale Codalunga 4L).

L'ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione; per iscriverti agli eventi di tuo interesse, visita il sito www.librerieitalypost.it

Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti di maggio!

Gli incontri di maggio

Lunedì 2 maggio / ore 18.30-19.30

SUL VULCANO. COME RIPRENDERCI IL FUTURO IN QUESTA GLOBALIZZAZIONE FRAGILE

— Lunedì dell'economia

Interviene

Federico Fubini, vicedirettore Corriere della Sera e autore del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Martedì 3 maggio / ore 18.30-19.30

VIAGGIO AL CENTRO DELLA BIRRA

— Martedì del food

Interviene

Matteo Malacaria, sommelier, giudice birrario qualificato e autore del libro

Conduce

Margherita Grotto, giornalista, copywriter, presentatrice e speaker radiofonica

In collaborazione con il Birrificio Vertiga, che offrirà un assaggio delle sue birre artigianali al termine dell’evento

Mercoledì 4 maggio / ore 18.30-19.30

IL PARADOSSO URBANO. NOVE CITTA' IN CERCA DI FUTURO

— Mercoledì dell'innovazione

Interviene

Paolo Verri, manager culturale di Grandi eventi e immagine urbana IULM di Milano e autore del libro

Giovedì 5 maggio / ore 18.30-19.30

L'UOMO CHE INVENTO' LA BIOECONOMIA

— Giovedì della green economy

Interviene

Mario Bonaccorso, giornalista pubblicista, blogger e autore del libro

Conduce

Mattia Palazzo, collaboratore VeneziePost

Venerdì 6 maggio / ore 18.30-19.30

SENTI CHI PARLA. COSA SI DICONO GLI ANIMALI

— Venerdì della scienza

Interviene

Francesca Buoninconti, giornalista e divulgatrice scientifica e autrice del libro

Conduce

Maria Gaia Fusilli, collaboratrice L’Economia Corriere della Sera - VeneziePost

Sabato 7 maggio / ore 11-12

VENEZIA. UNA STORIA DI MARE E DI TERRA

— Sabato della storia

Interviene

Alessandro Marzo Magno, giornalista e storico veneziano e autore del libro

Conduce

Maria Gaia Fusilli, collaboratrice L’Economia Corriere della Sera e VeneziePost

Lunedì 9 maggio / ore 18.30-19.30

PERCHÈ LE FABBRICHE FANNO BENE ALL’ITALIA

— Lunedì dell'economia

Intervengono

Rachele Sessa, vicedirettore esecutivo Centro Studi di Fondazione Ergo e autrice del libro

Dario Di Vico, giornalista Corriere della Sera

Leopoldo Destro, amministratore delegato Aristoncavi

Luisella Altare, regional manager Nord Est UniCredit

Conduce

Maria Gaia Fusilli, collaboratrice L’Economia Corriere della Sera e VeneziePost

Martedì 10 maggio / ore 18.30-19.30

AGGIUNGI UN SELFIE A TAVOLA. IL CIBO NELL’ERA DEI FOOD PORN MEDIA

— Martedì del food

Intervengono

Luisa Stagi, docente di Sociologia generale Università degli Studi di Genova e co-autrice del libro

Sebastiano Benasso, docente di Sociologia Generale e Sociologia del Turismo Università degli Studi di Genova e co-autore del libro

Dialogano con

Marco Bettiol, docente di Economia e Gestione delle imprese Università di Padova

Mercoledì 11 maggio / ore 18.30-19.30

TUTTO SUGLI NFT. CRYPTO ART, TOKEN, BLOCKCHAIN E LORO APPLICAZIONI

— Mercoledì dell'innovazione

Intervengono

Roberto Garavaglia, consulente strategico in Innovative Payments e blockchain e autore del libro

Giacomo Fava, lead artificial intelligence engineer Cherry

Conduce

Massimo Cerofolini, giornalista, conduttore Eta Beta Radio 1 Rai

Giovedì 12 maggio / ore 18.30-19.30

L’ENERGIA RINNOVABILE OGGI

— Giovedì della green economy

Intervengono

Gianni Silvestrini, ricercatore, già direttore generale Ministero dell'ambiente, direttore scientifico Kyoto Club e QualEnergia, responsabile Master Ridef Politecnico Milano e autore del libro

Gianluca Vigne, ingegnere e amministratore delegato Areatecnica

Conduce

Mattia Palazzo, collaboratore VeneziePost

Venerdì 13 maggio / ore 18.30-19.30

BREVE STORIA DELLO SPAZIO

— Venerdì della scienza

Intervengono

Giovanni Caprara, saggista ed editorialista scientifico Corriere della Sera e autore del libro

Federico Zoppas, direttore generale Zoppas Industries Heating Element Technologies

Stefano Debei, docente Misure per lo Spazio e Robotica Spaziale Università di Padova, NAVISP advisory committee ESA, Membro CTS Regione Veneto

Conduce

Antonio Maconi, direttore Trieste Next, fondatore Goodnet Territori in Rete

Sabato 14 maggio / ore 11-12

UNA VIOLENZA “INCOLPEVOLE”. RETORICHE E PRATICHE DEI CATTOLICI NELLA RESISTENZA VENETA

— Sabato della storia

Intervengono

Alessandro Santagata, ricercatore storia contemporanea Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali Università di Padova e autore del libro

Livio Vanzetto, storico e primo direttore Istituto storico per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea Marca trevigiana

Conduce

Andrea Colacicco, collaboratore VeneziePost

Lunedì 16 maggio / ore 21-22

ALL’INFERNO E RITORNO. PER LA NOSTRA RINASCITA SOCIALE ED ECONOMICA

— Lunedì dell'economia

Interviene

Carlo Cottarelli, economista ed editorialista italiano, ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale e autore del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Martedì 17 maggio / ore 18.30-19.30

FUORI MENU. GLI IMPRENDITORI CHE HANNO RIVOLUZIONATO IL GUSTO MADE IN ITALY

— Martedì del food

Intervengono

Fernanda Roggero, giornalista Il Sole 24 Ore e autrice del libro

Dario Loison, amministratore delegato Loison

Roberto Brazzale, titolare Gruppo Brazzale

Conduce

Antonio Padovese, giornalista Corriere del Veneto

Il libro fa parte di Bellissima, collana dedicata alle imprese del Made in Italy (Luiss University Press)

Mercoledì 18 maggio / ore 18.30-19.30

LA SERVITIZZAZIONE. DAL PRODOTTO AL SERVIZIO. PER UN FUTURO SOSTENIBILE SENZA LIMITI ALLA CRESCITA

— Mercoledì dell'innovazione

Intervengono

Roberto Siagri, fisico, co-fondatore e già amministratore delegato Eurotech e autore del libro

Giovanni Costa, docente Organizzazione aziendale e Strategia d’impresa Università di Padova

Andrea Briganti, amministratore delegato Think About e autore del libro "Anticipare il cambiamento” (Hoepli)

Giovedì 19 maggio / ore 18.30-19.30

BIANCO, ROSSO E (PIÙ) VERDE. GLI ITALIANI E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

— Giovedì della green economy

Intervengono

Davide Girardi, docente di Sociologia Istituto Universitario Salesiano Venezia e co-autore del libro

Elena Masia, sustainability specialist Nexteco

Filippo Dall'Amico, fondatore LaPrima Plastics

Conduce

Mattia Palazzo, collaboratore VeneziePost

Venerdì 20 maggio / ore 18.30-19.30

LE SETTE MISURE DEL MONDO

— Venerdì della scienza

Interviene

Piero Martin, docente di Fisica sperimentale Università di Padova e autore del libro

Conduce

Antonio Maconi, direttore Trieste Next, fondatore Goodnet Territori in Rete

Sabato 21 maggio / ore 11-12

CRONACHE DI PIOMBO. IL TERRORISMO NEL VENETO RACCONTATO DAI TESTIMONI DI OGGI

— Sabato della storia

Interviene

Adriano Favaro, collaboratore Il Gazzettino e già capocronista, inviato speciale, caporedattore Cultura e Nordest Il Gazzettino e autore del libro

Conduce

Andrea Colacicco, collaboratore VeneziePost

Lunedì 23 maggio / ore 18.30-19.30

DIALOGO SUL LAVORO E LA FELICITÀ

— Lunedì dell'economia

Intervengono

Paolo Iacci, presidente AIDP Promotion ed Eca Italia, docente di Gestione delle risorse umane Università statale di Milano e co-autore del libro

Ilaria Agosta, consulente corporate academy, sistemi professionali/di valutazione, digitalizzazione dei processi di area People

Barbara Targa, practice Leader EXS Italia

Conduce

Mattia Palazzo, collaboratore VeneziePost

In collaborazione con AIDP - Associazione italiana per la Direzione del personale (Veneto e Friuli Venezia Giulia)

Martedì 24 maggio / ore 18.30-19.30

I RACCONTI DEL RISO

— Martedì del food

Intervengono

Giuliano Ramazzina, giornalista e co-autore del libro

Mauro Mazza, giornalista, scrittore e co-autore del libro

Manuela Colombo, giornalista e pittrice, curatrice del progetto grafico del libro

Gabriele Ferron, vicepresidente Consorzio di Tutela I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese

Conduce

Teresa Secco, collaboratrice VeneziePost

Mercoledì 25 maggio / ore 18.30-19.30

COMUNICARE INNOVAZIONE E IMPRESA

— Mercoledì dell'innovazione

Intervengono

Luca Barbieri, giornalista, imprenditore e autore del libro

Mara Di Giorgio, fondatrice Twin e amministratore delegato Cherry

Roberto Rizzo, fondatore e presidente Solid World Group

Conduce

Fabrizio Brancoli, direttore Il Mattino di Padova

Giovedì 26 maggio / ore 18.30-19.30

CHE COS’È L’ECONOMIA CIRCOLARE

— Giovedì della green economy

Intervengono

Emanuele Bompan, giornalista ambientale e geografo, direttore Materia Rinnovabile e co-autore del libro

Giorgio Cappellari, amministratore delegato Fomet

Carlos Santos, amministratore delegato Amorim Cork Italia

Conduce

Maria Gaia Fusilli, collaboratrice L’Economia Corriere della Sera e VeneziePost

Venerdì 27 maggio / ore 18.30-19.30

COME COSTRUIRE UN ALIENO. IPOTESI DI BIOLOGIA EXTRATERRESTRE

— Venerdì della scienza

Interviene

Marco Ferrari, biologo, giornalista, comunicatore scientifico e autore del libro

Conduce

Silvia Pittarello, giornalista Il Mattino Di Padova

Sabato 28 maggio / ore 11-12

GIUSTIZIA. ULTIMO ATTO. DA TANGENTOPOLI AL CROLLO DELLA MAGISTRATURA

— Sabato della storia

Interviene

Carlo Nordio, editorialista, già magistrato, collaboratore Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino di Napoli e autore del libro

Conduce

Andrea Colacicco, collaboratore VeneziePost

Lunedì 30 maggio / ore 18.30-19.30

NEOMUTUALISMO. RIDISEGNARE DAL BASSO COMPETITIVITÀ E WELFARE

— Lunedì dell'economia

Intervengono

Paolo Venturi, direttore AICCON Università di Bologna e co-autore del libro

Stefano Micelli, docente Economia e gestione delle imprese Università Ca' Foscari Venezia, presidente Progetto Manifattura Milano

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Martedì 31 maggio / ore 18.30-19.30

ARTISTI DELLA FAME. STORIE DI VIVENTI ALLE PRESE COL CIBO.

— Martedì del food

Interviene

Roberto Masiero, docente Storia dell’Architettura Istituto Universitario di Architettura di Venezia e autore del libro

Conduce

Margherita Grotto, giornalista, copywriter, presentatrice e speaker radiofonica

Dove

LIBRERIA ITALYPOST

Viale Codalunga 4L, Padova

Su Google Maps

Per maggiori infromazioni

www.librerieitalypost.it

info@librerieitalypost.it

Tel. (+39) 049 0991248

Cel. (+39) 375 604 3268