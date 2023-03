Incontri con l'autore: il programma delle presentazioni di marzo alla Libreria ItalyPost

Marcello Spagnulo e Giovanni Dal Lago presentano Capitalismo stellare; Deborah Piovan, Martina Dal Grande e Anna Lante presentano il libro Agricoltura femminile singolare; Rossana Bettini e Elisa Dilavanzo presentano Cioccolato rivelato; Stefano Belletti e Maurizio Zordan presentano Verde & digitale; Giovanni Costa e Giuseppe Morici presentano Leader ma non troppo; Daniele Gualdani, Massimo Poliero e Letterio Scopelliti presentano Legami e legature; Francesca Grazioli presenta Capitalismo carnivoro; Franco Mosconi presenta Modello Emilia; Sandro Boscaini presenta Amarone e oltre; Alessandro Giuliani e Pietro Luppi presentano La rivincita dell'usato; Daniele Ciacci presenta L'illusione dei numeri uno.

Questi e molti altri gli autori e discussant che da mercoledì 1 marzo, ogni sera alle 18.30, presenteranno i loro libri in dialogo con il pubblico.

Per scoprire il calendario completo degli appuntamenti e registrarsi agli eventi, clicca qui

Le presentazioni si terranno dal lunedì al venerdì alle 18.30 nella sala incontri “LAGO Place” della Libreria ItalyPost (Viale Codalunga 4L).

L'ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione; per iscriverti agli eventi di tuo interesse, visita il sito

librerieitalypost.it/il- programma-completo/

Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti di marzo!

Gli eventi di seguito elencati potrebbero subire variazioni. Per consultare il programma costantemente aggiornato degli incontri, vi invitiamo a visitare il sito librerieitalypost.it/il- programma-completo/

GLI INCONTRI DI MARZO

Mercoledì 1 marzo / ore 18.30-19.30

CAPITALISMO STELLARE

— Mercoledì dell'innovazione

Intervengono

Giovanni Dal Lago, co-fondatore, vice presidente e amministratore delegato Officina Stellare

Marcello Spagnulo, autore del libro e ingegnere aeronautico

Conduce

Gaspare Civiero, fondatore e amministratore delegato Delivera

Iscriviti all'evento

Giovedì 2 marzo / ore 18.30-19.30

MODELLI DI CONDIVISIONE. La mobilità sostenibile dallo sharing al metaverso (Sustain)

— Giovedì della green economy

Intervengono

Andrea Giaretta, direttore generale Dott

Andrea Ragona, assessore Urbanistica, Mobilità, Ambiente, Ciclabilità di Padova

Matteo Tanzilli, presidente di Assosharing e autore del libro

Conduce

Maria Gaia Fusilli, collaboratrice VeneziePost e L’Economia del Corriere della Sera

Iscriviti all'evento

Venerdì 3 marzo / ore 18.30-19.30

NOODLES, ACQUA BOLLENTE E LACRIME. Ricette per studenti e imprenditori (Rubettino)

— Venerdì della formazione

Intervengono

Alberto Albertini, copywriter, giornalista, consulente di marketing e comunicazione e autore del libro

Paolo Gubitta, direttore Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi e docente di Organizzazione aziendale Università di Padova Conduce

Katia Favaretto, collaboratrice VeneziePost

Iscriviti all'evento

Lunedì 6 marzo / ore 18.30-19.30

AGRICOLTURA FEMMINILE SINGOLARE (Maria Pacini Fazzi)

— Lunedì dell'economia

In collaborazione con il Cantiere delle Donne

Intervengono

Martina Dal Grande, presidente Associazione Nazionale Giovani Agricoltori

Anna Lante, docente DAFNAE Legnaro Università di Padova

Deborah Piovan, agricoltrice e divulgatrice e autrice del libro

Conduce

Daniela Rossi, editor, curatrice editoriale e social Cantiere delle donne

Iscriviti all'evento

Martedì 7 marzo / ore 18.30-19.30

CIOCCOLATO RIVELATO (Baldini Castoldi)

— Martedì del food

In collaborazione con Domori Spa e Maeli Wine

Intervengono

Rossana Bettini, presidente Istituto Internazionale Chocolier e autrice del libro

Elisa Dilavanzo, produttrice vini Maeli

Conduce

Giovanna Zucca, filosofa e scrittrice giallista

Al termine dell’incontro sarà proposta una degustazione Domori Spa e Maeli Wine

Iscriviti all'evento

Mercoledì 8 marzo / ore 18:30 - 19:30

VERDE & DIGITALE. In viaggio tra sostenibilità, innovazione e competitività (Edizioni Ambiente)

— Mercoledì dell'innovazione

Intervengono

Stefano Belletti, independent senior advisor e autore del libro

Maurizio Zordan, amministratore delegato Zordan

Conduce

Gaspare Civiero, fondatore e amministratore delegato Delivera

Iscriviti all'evento

Venerdì 10 marzo / ore 18.30-19.30

BUSINESS NETWORKING. L'importanza delle relazioni umane per una carriera di successo nell'epoca digitale (Flaccovio Editore)

— Venerdì della formazione

Interviene

Benedetto Buono, socio fondatore Buono & Partners e autore del libroConduce

Elia Coccimiglio, collaboratore VeneziePost

Il libro

Il mondo non sta cambiando. Il mondo è già cambiato e, con esso, quello del lavoro. Fenomeni epocali, quali la trasformazione digitale, e contingentati, quali il distanziamento sociale, hanno modificato profondamente lo scenario nel quale vivere e lavorare. Come costruire, quindi, dei percorsi professionali soddisfacenti e sostenibili? Come emergere e reagire all’iper-competizione e all’avvento dell’intelligenza artificiale?

Iscriviti all'evento

Lunedì 13 marzo / ore 18.30-19.30

FAMILY&BUSINESS. Ottenere armonia e risultati nelle imprese di famiglia (Ayros)

— Lunedì dell'economia

Intervengono

Luca Marcolin, fondatore di Family Business Unit e autore del libro

Roberto Peruzzo, imprenditore e titolare di Peruzzo Srl

Marco Zampieri, titolare di Manager a Tempo Srl e manager esterno della Peruzzo Srl

Conduce

Cristina Bonetti, consulente e temporary manager

l libro

Le aziende familiari sono la colonna portante della nostra economia. Un mondo fatto soprattutto di piccole e medie imprese che costituiscono un esempio per cultura e valori radicati, profonda conoscenza del settore, visione a lungo termine e impegno verso le persone e comunità. Eppure sono aziende speciali che non possono essere gestite con le sole competenze manageriali che si insegnano nelle business school.

Iscriviti all'evento

Martedì 14 marzo / ore 18.30-19.30

LA GIOCONDA AL CUCCHIAIO. Ricette e segreti per gustare i capolavori della storia dell'arte (Ultra edizioni)

— Martedì del foo

Intervengono

Sara Pessato, autrice del libro e creatrice del brand diGigetti

Marco Valletta, chef, docente e vicepreside IPSSAR Maffioli di Castelfranco Veneto, consigliere Assocuochi Treviso

Conduce

Giulia Capuozzo, collaboratrice VeneziePost

Iscriviti all'evento

Giovedì 16 marzo / ore 18:30 - 19:30

ALBERI SAPIENTI. ANTICHE FORESTE (UTET)

— Giovedì della green economy

Interviene

Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici e autore del libro

Conduce

Elia Coccimiglio, collaboratore VeneziePost

Il libro

Un bosco, ci dice Daniele Zovi, non è solo l'insieme degli alberi che lo compongono, e neppure la somma di flora e fauna. Un bosco è il risultato di azioni e reazioni, alleanze e competizioni, crescita e crolli. Un mondo mobile, che sebbene continuiamo a sforzarci di studiare e catalogare, limitare e controllare, resterà sempre un selvaggio, vibrante spazio di meraviglia.

Iscriviti all'evento

Venerdì 17 marzo / ore 18:30-19:30

LEADER MA NON TROPPO. Arte e fatica di guida un'azienda (Feltrinelli)

— Venerdì della formazione

Intervengono

Giovanni Costa, professore emerito di Organizzazione aziendale e Strategia d’impresa, Università di Padova

Giuseppe Morici, manager, vice presidente Gruppo Feltrinelli e autore del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Iscriviti all'evento

Lunedì 20 marzo / ore 18.30-19.30

LEGAMI E LEGATURE (Post Editori)

— Lunedì dell'economia

Intervengono

Daniele Gualdani, amministratore Unico Lem

Massimo Poliero, presidente Legor Group

Letterio Scopelliti, giornalista e direttore comunicazione fdl Communication e autore del libro

Conduce

Gaspare Civiero, fondatore e amministratore delegato Delivera

Il libro

Il futuro siamo noi. È una storia di persone e di imprese di cui si sa molto poco e che invece costituiscono il nuovo DNA dell'imprenditoria italiana. Un'imprenditoria che sa coniugare tecnologia, attenzione artigianale e inclusione. Una nuova generazione di leader che, con visione e temerarietà, porta avanti l'integrazione, quella di cui abbiamo assoluto bisogno, affinché nessuno possa togliere gli spazi agli altri.

Iscriviti all'evento

Martedì 21 marzo / ore 18:30-19:30

CAPITALISMO CARNIVORO. Allevamenti intensivi, carni sintetiche e il futuro del mondo (Il Saggiatore)

— Martedì del food

Interviene

Francesca Grazioli, ricercatrice Centro di Ricerca Biodiversity International e autrice del libro

Conduce

Selene Seliziato, collaboratrice VeneziePost

Il libro

Dopo anni trascorsi in giro per il mondo per studiare l'industria alimentare, Francesca Grazioli ha deciso di raccontare come il sistema che utilizza il 70% delle terre agricole coltivabili del pianeta esclusivamente per lo sfruttamento animale abbia reso la carne una delle principali cause di conflitto internazionale; e come sia sorto il regime di lobby che ogni anno consuma 55 miliardi di polli e ogni giorno permette al più grande mattatoio del mondo di macellare 36 000 maiali.

Iscriviti all'evento

Mercoledì 22 marzo / ore 18:30-19:30

IL GOVERNO DELLE PIATTAFORME. I media digitali visti dagli italiani (Il Saggiatore)

— Mercoledì dell'innovazione

Interviene

Alex Buriani, Partner e Direttore scientifico Istituto Ixè e autore del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Il libro

La maggioranza delle persone si informa sui social media, e ha paura delle fake news. Cede i propri dati, ma vorrebbe avere un maggiore controllo su di essi. Si affida a un solo motore di ricerca, però è favorevole alla concorrenza. Incrementa i profitti delle big tech, ma preferirebbe che fossero più tassate. Non si può rinunciare ai grandi benefici offerti da Internet e dalle app. Eppure, numerosi "problemi scottanti" segnalano una distanza fra l'ambiente digitale attuale e quello auspicato dai cittadini. Il punto è che ogni epoca deve gestire le proprie innovazioni.

Iscriviti all'evento

Giovedì 23 marzo / ore 18.30-19.30

L'IDROGENO E I COLORI DELL'ARCOBALENO (Il Mulino)

— Giovedì della green economy

Interviene

Alessandro Lanza, direttore Fondazione Eni Enrico Mattei, docente Energy and environmental policy LUISS Milano e autore del libro

Conduce

Damiano Manfrin, collaboratore VeneziePost

Alessandro Lanza è Consigliere del Cda di Enea dal 2016, è autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche e di diverse monografie e fa parte della redazione de Lavoce.info.

Vanta un’ampia esperienza di ricerca, insegnamento e management. Tra le tante esperienze significative, va menzionata la sua partecipazione al Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (Ipcc).

Iscriviti all'evento

Venerdì 24 marzo / ore 18:30-19:30

IL CORAGGIO DI DECIDERE. Approcci e storie di saggezza decisionale (Trefoglie)

— Giovedì della green economy

Interviene

Annalisa Galardi, consigliere amministrazione Fondazione Adriano Olivetti, fondatrice The Bravery Store e autrice del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Il libro

Quale impatto hanno le tue scelte imprenditoriali sul mondo complesso in cui vivi e su quello futuro. Le tre parti di questo libro corale hanno l'obiettivo di fare chiarezza su cause, dinamiche e conseguenze della saggezza decisionale.

Iscriviti all'evento

Lunedì 27 marzo / ore 18.30-19.30

MODELLO EMILIA (Post Editori)

— Lunedì dell'economia

Interviene

Franco Mosconi, docente di Economia industriale Università di Parma

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Il libro

L'autore cerca di dimostrare perché è oggi possibile tornare a

parlare di “modello emiliano”. Vengono così portate alla luce le specificità riscontrabili in Emilia-Romagna nel modo di concepire e organizzare il rapporto tra Stato, mercato e comunità (il “Terzo pilastro”). Un rapporto che non si ferma alla dimensione economica , ma che investe la dimensione sociale a tuttotondo.

Iscriviti all'evento

Martedì 28 marzo / ore 18:30-19:30

AMARONE E OLTRE (Post Editori)

— Martedì del food

Interviene

Sandro Boscaini, presidente e amministratore delegato Masi Agricola

Conduce

Gaspare Civiero, fondatore e amministratore delegato Delivera

Iscriviti all'evento

Giovedì 30 marzo / ore 18.30-19.30

LA RIVINCITA DELL’USATO. Le nuove prospettive del primo pilastro dell’economia circolare (Edizioni Ambiente)

— Giovedì della green economy

Interviene

Alessandro Giuliani, fondatore Leotron, vicepresidente Rete ONU e co-autore del libro

in collegamento streaming con

Pietro Luppi, dirigente Osservatorio del Riutilizzo, consulente Commissione Bicamerale Ecomafie e co-autore del libro

Conduce

Selene Seliziato, collaboratrice VeneziePost

Iscriviti all'evento

Venerdì 28 ottobre / ore 18.30-19.30

L’ILLUSIONE DEI NUMERI UNO (Trefoglie)

— Venerdì della formazione

Interviene

Daniele Ciacci, facilitatore certificato LEGO® SERIOUS PLAY® e autore del libro

Conduce

Elia Coccimiglio, collaboratore VeneziePost

Il libro

Abbiamo barattato una società disciplinare a una società performativa. Non siamo più valutati per la tensione morale ad aderire a un'ideale bensì per la disposizione ai più disparati sacrifici per la professione. Cosa significa essere immersi in questa società performativa con un tono ironico, senza però sminuire i contenuti, per rafforzare la consapevolezza del lettore.

Iscriviti all'evento

Scopri il programma completo degli incontri di marzo su librerieitalypost.it/il- programma-completo/

DOVE SIAMO

LIBRERIA ITALYPOST

Viale Codalunga 4L, Padova

Su Google Maps

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.librerieitalypost.it

info@librerieitalypost.it

Tel. (+39) 049 0991248

Cel. (+39) 375 604 3268

Foto articolo da comunicato stampa