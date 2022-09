Incontri con l'autore: il programma delle presentazioni di ottobre alla Libreria ItalyPost

Tornano a ottobre e novembre tutti i giorni gli incontri con gli autori alla libreria Italypost: Ecco il programma completo

Massimo Malvestio, Oscar Marchetto, Paolo Bricco, Alessandro Rosina, Elena Donazzan, Riccardo Illy per i lunedì dell'economia, Francesca Giovannini, Federico Fusca, Tracy per i martedì del food, Guido Caldarelli, Federico Faggin, Sebastiano Zanolli per i mercoledì dell'innovazione, Zeno D'Agostino, Umberto Minopoli, Gianfranco Pacchioni per i giovedì della green economy, Enrico Cerni, Stefano Besana per i venerdì della formazione, Paolo Possamai, Luca Telese, Mauro Mazza e Sandro Gerbi per i sabato della storia.

Questi e molti altri gli autori e discussant che da lunedì 3 ottobre fino a fine novembre ogni sera alle 18.30, e il sabato alle 11, presenteranno i loro libri in dialogo con il pubblico.

Per scoprire il calendario completo degli appuntamenti e registrarsi agli eventi, clicca qui

---

Le presentazioni si terranno dal lunedì al venerdì alle 18.30, il sabato alle 11.00, nella sala incontri “LAGO Place” della Libreria ItalyPost (Viale Codalunga 4L).

L'ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione; per iscriverti agli eventi di tuo interesse, visita il sito www.librerieitalypost.it

Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti di ottobre!

GLI INCONTRI DI OTTOBRE

Lunedì 3 ottobre / ore 18.30-19.30

Lunedì 3 ottobre / ore 18.30-19.30

NON SMETTERE MAI DI SOGNARE

— Lunedì dell'economia

IL VENETO DELLE IMPRESE ECCELLENTI ALLA RICERCA DI RISORSE PER CRESCERE E CLASSI DIRIGENTI ADEGUATE

In occasione della presentazione del libro

Non smettere mai di sognare di Andrea Bettini e Oscar Marchetto

Intervento di saluto

Riccardo Pavanato, amministratore delegato auxiell

Confronto tra

Oscar Marchetto, presidente Somec e co-autore del libro

Massimo Malvestio, avvocato, revisore e fondatore di Praude Asset Management

Andrea Giovanardi, avvocato e dottore commercialista esperto in materia tributaria e federalismo fiscale

Iscriviti all'evento

Martedì 4 ottobre / ore 18.30-19.30

Martedì 4 ottobre / ore 18.30-19.30

SLOW SPRITZ. COME PREPARARLO, COME BERLO

— Martedì del food

Interviene

Ettore Molon, autore del libro



Lo spritz non è un cocktail da farmacia, e nemmeno un long drink. Il cocktail è il modo di bere tipico della cultura globale. Lo spritz ha invece un carattere glocal. Lo spritz fa parte della cultura dell’ombra, veneta, ma è un nome foresto pieno di consonanti. Il tempo dello spritz è un attimo di pausa, di sospensione e di attesa

Iscriviti all'evento

Mercoledì 5 ottobre / ore 18.30-19.30

Mercoledì 5 ottobre / ore 18.30-19.30

SENZA UGUALI. COMPRENDERE CON LE RETI UN MONDO CHE NON HA PRECEDENTI

— Mercoledì dell'innovazione

Interviene

Guido Caldarelli, fisico, professore di Fisica Teorica e autore del libro

Grazie alle reti possiamo prevedere il comportamento di sistemi disordinati anche in ambiti delicati come quelli sociali ed economici, e comprendere come si creano l'ordine o il disordine. Capire la complessità significa rendersi conto di quanto siano interconnesse le variabili in gioco e imparare a prevederne l'evoluzione per pianificare un mondo migliore, più sostenibile e con maggiori opportunità per tutti

Iscriviti all'evento

Giovedì 6 ottobre / ore 18.30-19.30

LA SFIDA DEI TERRITORI NELLA GREEN ECONOMY

— Giovedì della green economy

Intervengono

Zeno D’Agostino, presidente dell’autorità portuale dell’alto adriatico

Paolo Gurisatti, presidente SSIP-Stazione sperimentale delle Pelli

Iscriviti all'evento

Venerdì 7 ottobre / ore 18.30-19.30

Venerdì 7 ottobre / ore 18.30-19.30

DANTE PER I MANAGER

— Venerdì della formazione

Interviene

Enrico Cerni, manager della formazione, scrittore, saggista e autore del libro

In dialogo con

Filippo Rango, direttore generale George Fischer

Conduce

Giada Marafon, learning developer Forema

Iscriviti all'evento

Sabato 8 ottobre / ore 11-12

Sabato 8 ottobre / ore 11-12

NETTUNO E MERCURIO. IL VOLTO DI TRIESTE NELL’800 TRA MITI E SIMBOLI

— Sabato della storia

Intervengono

Paolo Possamai, giornalista, storico e autore del libro

Fabrizio Magani, responsabile Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Iscriviti all'evento

Lunedì 10 ottobre / ore 18.30-19.30

Lunedì 10 ottobre / ore 18.30-19.30

LA MEMORIA E IL FUTURO. ALLE RADICI DELL'INNOVAZIONE NELL'INDUSTRIA DEL TERZO MILLENNIO

— Lunedì dell'economia

Interviene

Andrea Zaghi, giornalista e autore del libro

Conduce

Katia Favaretto, collaboratrice VeneziePost

Undici storie d'impresa, crescendo e spesso rinascendo, mettendosi continuamente in gioco per perseguire una propria idea di modernità e di prodotto, elaborando una propria cultura del produrre fatta di tecnica e di umanità.

Iscriviti all'evento

Martedì 11 ottobre / ore 18.30-19.30

Martedì 11 ottobre / ore 18.30-19.30

CUCINA ESSENZIALE

— Martedì del food

Interviene

Francesca Giovannini, creatrice del blog The Bluebird Kitchen e autrice del libro

L'autrice di questo libro, Francesca "la Bluebird", ci racconta le sue ricette e la sua idea di cucina, regalandoci un insieme di stratagemmi e sapori rivoluzionari nella loro semplicità: piatti facili da portare in tavola, ingredienti genuini, colori veri, profumi che rimandano a un mondo che stiamo lentamente perdendo. E non solo: come fare spazio in cucina, come scegliere un utensile o un elettrodomestico, quali ingredienti scegliere e molti altri segreti.

Iscriviti all'evento

Mercoledì 12 ottobre / ore 18.30-19.30

Mercoledì 12 ottobre / ore 18.30-19.30

AMAZON DIETRO LE QUINTE

— Mercoledì dell'innovazione



Interviene

Martin Angioni, autore del libro



In meno di venticinque anni Amazon è diventata una delle tre aziende con la più alta capitalizzazione di Borsa. Supera i duecentottanta miliardi di dollari di fatturato, gli ottocentomila dipendenti, i tre milioni di venditori attivi sulla piattaforma di vendita. Qual è la ricetta di un così straordinario successo?

Martin Angioni, che è stato un top manager di Amazon, conosce bene questa multinazionale, che resta misteriosa per chi la osservi da fuori, e analizza luci e ombre della sua storia, da dietro le quinte

Iscriviti all'evento

Giovedì 13 ottobre / ore 18.30-19.30

Giovedì 13 ottobre / ore 18.30-19.30

NUCLEARE. RITORNO AL FUTURO. L’ENERGIA A CUI L’ITALIA NON PUÒ RINUNCIARE

— Giovedì della green economy

Intervengono

Umberto Minopoli, presidente dell’Associazione Italiana Nucleare (AIN) e autore del libro

Maurizio Fermeglia, docente di Ingegneria chimica Università di Trieste

Piero Martin, docente di Fisica sperimentale Università di Padova

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Iscriviti all'evento

Venerdì 14 ottobre / ore 18.30-19.30

Venerdì 14 ottobre / ore 18.30-19.30

ACTIVE AGEING IN AZIENDA. TRASFORMARE I LAVORATORI SENIOR DA PROBLEMA A OPPORTUNITÀ

— Venerdì della formazione

Intervengono

Gianbattista Rosa, vice presidente di Ikarla Consulting, presidente di Active Ageing Academy e autore del libro

Conduce

Giada Marafon, learning developer Forema

Iscriviti all'evento

Sabato 15 ottobre / ore 11-12

Sabato 15 ottobre / ore 11-12

GORGÒ. LA REGINA DI SPARTA

— Sabato della storia

Interviene

Beatrice Giai Gischia, insegnante di Materie Letterarie al liceo classico di San Donà di Piave e autrice del libro

Conduce

Enrico Bergamasco, responsabile Libreria ItalyPost

Gorgò, figlia di re Cleomene I, trascorre le sue giornate spensierata come tutte le ragazze della sua età. Ma quando muore il padre, si trova catapultata in un mondo più grande di lei.

Iscriviti all'evento

Lunedì 17 ottobre / ore 18.30-19.30

Lunedì 17 ottobre / ore 18.30-19.30

THIS IS LEAN

— Lunedì dell'economia

Intervengono

Alessandro Faorlin, partner & account relationship leader auxiell

Andrea Furlan, professore ordinario di management Università di Padova e direttore scientifico Lean Center CUOA Business School

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Iscriviti all'evento

Martedì 18 ottobre / ore 18.30-19.30

Martedì 18 ottobre / ore 18.30-19.30

SOUL KITCHEN. LE MIE RICETTE PER NUTRIRE L'ANIMA

— Martedì del food

Interviene

Tracy, vincitrice di Masterchef 11 e autrice del libro

Iscriviti all'evento

Mercoledì 19 ottobre / ore 18.30-19.30

Mercoledì 19 ottobre / ore 18.30-19.30

IRRIDUCIBILE

— Mercoledì dell'innovazione

Interviene

Federico Faggin, fisico, inventore, imprenditore e autore del libro

Federico Faggin è il padre del microprocessore e di altre invenzioni che hanno rivoluzionato la tecnologia e il mondo in cui viviamo. Con questo libro stravolge ancora una volta il nostro modo di vedere i computer, la vita e noi stessi. Dopo anni di studi e ricerche avanzate ha concluso che c'è qualcosa di irriducibile nell'essere umano, qualcosa per cui nessuna macchina potrà mai sostituirci completamente.

Il pioniere della rivoluzione informatica arriva così a mettere radicalmente in discussione la teoria che ci descrive come macchine biologiche analoghe ai computer e che tralascia di considerare tutti quegli aspetti che non rispettano i paradigmi meccanicisti e riduzionisti: "Se ci lasciamo convincere da chi ci dice che siamo soltanto il nostro corpo mortale, finiremo col pensare che tutto ciò che esiste abbia origine solo nel mondo fisico

Iscriviti all'evento

Giovedì 20 ottobre / ore 18.30-19.30

Giovedì 20 ottobre / ore 18.30-19.30

LA SOSTENIBILITÀ È UN’IMPRESA. UNA BUSSOLA PER IL BUSINESS TRA SFIDE LOCALI E GREEWASHING

— Giovedì della green economy

Interviene

Marco Stampa, membro del Consiglio Direttivo dei Sustainability Makers, componente del Comitato Scientifico del Centro per la Sostenibilità della Fondazione Ca’ Foscari e autore del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Una bussola per orientare le realtà imprenditoriali, divise tra i rumori di fondo della comunicazione "green", spesso concepita come fine e non mezzo, e le complessità di norme, standard e buone pratiche

Iscriviti all'evento

Venerdì 21 ottobre / ore 18.30-19.30

SENTIERI DI ESCURSIONISMO AMBIENTALE

— Venerdì della formazione

Intervengono

Luca Passadore, amministratore delegato Forema

Gloria Milan, fondatrice ICDLAB, Innovative Communication Development – La comunicazione della sostenibilità nelle PMI e curatrice del libro

Iscriviti all'evento

Sabato 22 ottobre / ore 11-12

Sabato 22 ottobre / ore 11-12

LA SCORTA DI ENRICO. BERLINGUER E I SUOI UOMINI: UNA STORIA DI POPOLO

— Sabato della storia

Interviene

Luca Telese, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico e autore del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

I protagonisti di questa storia vengono dalla resistenza: al fascismo, alla violenza, alla fame. Sono arrivati a una medesima destinazione: il Partito comunista italiano. Che a un certo punto delle loro vite si incarna nella figura di un uomo, Enrico Berlinguer.

Iscriviti all'evento

Lunedì 24 ottobre / ore 18.30-19.30

Lunedì 24 ottobre / ore 18.30-19.30

OLTRE LE MURA DELL’ IMPRESA. VIVERE, ABITARE, LAVORARE NELLE PIATTAFORME TERRITORIALI

— Lunedì dell'economia

Intervengono

Aldo Bonomi, sociologo, direttore AAster e autore del libro

Emanuele Alecci, presidente del CSV di Padova

Luca Romano, direttore Local Area Network e collaboratore AAsterLab (produttori Oltre le mura dell’impresa), Corriere del Veneto e Corriere Imprese

Ezio Micelli, direttore del Master U-Rise dell'Università Iuav di Venezia

Conduce

Maria Gaia Fusilli, collaboratrice L' Economia del Corriere della Sera e VeneziePost

La fabbrica è esplosa sul territorio, portando fuori dalle mura la logica dell’industrializzazione. Questa è l’ipotesi forte da cui muovono i saggi di questo libro, in cui si articola il lungo percorso di esplorazione territoriale del consorzio Aaster: una paziente inchiesta dentro la scomposizione del lavoro fordista, nella configurazione sociale emergente, nella metamorfosi antropologica e le sue inquietanti ambivalenze

Iscriviti all'evento

Martedì 25 ottobre / ore 18.30-19.30

Martedì 25 ottobre / ore 18.30-19.30

CHE SPETTACOLO

— Martedì del food

Interviene

Federico Fusca, chef consultant e autore del libro

Il segreto di Federico Fusca è sempre stato uno solo: proporre piatti semplici da preparare, ma gustosi e allegri come lui, conditi con tanta simpatia e un pizzico di follia. In questo libro, insieme ai piatti più amati dai suoi follower propone tantissime ricette inedite per tutte le occasioni.

Iscriviti all'evento

Mercoledì 26 ottobre / ore 18.30-19.30

Mercoledì 26 ottobre / ore 18.30-19.30

GOOGLE LIQUIDO. VERSO UNA NUOVA INTERNET

— Mercoledì dell'innovazione

Interviene

Giorgio Taverniti, fondatore di Search On Media Group e autore del libro

Google è cambiato - si è fatto liquido - ma sono ancora pochi coloro che lo hanno compreso e che lo approcciano nel modo corretto.

Proprio da questa mancanza di comprensione della nuova realtà digitale nasce "Google liquido", come risposta al vuoto di conoscenza che contribuisce a mantenere tutt'ora vive problematicità di un passato tecnologico ormai superato.

Iscriviti all'evento

Giovedì 27 ottobre / ore 18.30-19.30

Giovedì 27 ottobre / ore 18.30-19.30

L’ACQUA RACCONTA L’INDUSTRIA. STORIE DI IMPRENDITORI E DI AMBIENTE NEL CASO MEDIO CHIAMPO

— Giovedì della green economy

Interviene

Luca Romano, direttore Local Area Network e collaboratore AAsterLab (produttori Oltre le mura dell’impresa), Corriere del Veneto e Corriere Imprese Giuseppe Castaman, presidente Medio Chiampo e presidente Viacqua

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Iscriviti all'evento

Venerdì 28 ottobre / ore 18.30-19.30

Venerdì 28 ottobre / ore 18.30-19.30

FUTURE OF WORK: LE PERSONE AL CENTRO

— Venerdì della formazione

Interviene

Stefano Besana, digital & future of work leader in EY, docente presso alcune università sull’uso del digitale per aumentare i risultati di business e autore del libro

Conduce

Anna Cracco, responsabile commerciale Forema

Future of work propone innovative riflessioni attorno ai concetti di resilienza, trasformazione, agile, holacracy, automazione e intelligenza artificiale applicata alle organizzazioni

Iscriviti all'evento

Sabato 29 ottobre / ore 11-12

Sabato 29 ottobre / ore 11-12

DIARIO DELL’ULTIMA NOTTE. CIANO - MUSSOLINI, LO SCONTRO FINALE

— Sabato della storia

Interviene

Mauro Mazza, giornalista, scrittore e autore del libro

Conduce

Andrea Colacicco, collaboratore VeneziePost

Il romanzo racconta gli ultimi mesi di Galeazzo Ciano, dal Gran Consiglio del 25 luglio 1943 alla sua condanna a morte l’11 gennaio 1944, dagli altari del potere alla polvere della prigionia, all’esecuzione per tradimento

Iscriviti all'evento

Lunedì 31 ottobre / ore 18-19

Lunedì 31 ottobre / ore 18-19

LA CONDIZIONE GIOVANILE IN ITALIA - Rapporto Giovani 2022, Istituto Toniolo

— Lunedì dell'economia

Intervengono

Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica sociale Università Cattolica di Milano e coordinatore del Rapporto Giovani

direttore AICCON Università di Bologna e co-autore del libro

Paolo Gubitta, direttore Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi e docente di Organizzazione aziendale Università di Padova

Elena Donazzan, assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Regione Veneto

Conduce

Maria Gaia Fusilli, collaboratrice L' Economia del Corriere della Sera e VeneziePost

Iscriviti all'evento

Scopri il programma completo degli incontri di ottobre e novembre su librerieitalypost.it/il- programma-completo/

Per maggiori informazioni

info@librerieitalypost.it

Viale Codalunga 4L

35138 Padova

Tel. (+39) 049 8757589

Cel. (+39) 375 6211497