Incontro con il direttore Marco Angius e i solisti OPV in Sala del Romanino del Museo Eremitani

Mercoledì 21 febbraio 2024 | ore 18

Museo Eremitani - Sala del Romanino

piazza Eremitani, 8 | Padova

Incontro con il direttore

Marco Angius

e i solisti OPV

In vista del nono appuntamento della 58a Stagione concertistica OPV, l’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto promuove in collaborazione con il Comune di Padova l’incontro aperto al pubblico con i protagonisti del concerto. L’appuntamento è previsto per mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 18 presso la sala del Romanino del Museo Eremitani (piazza Eremitani, 8) con il Direttore artistico e musicale OPV Marco Angius e le prime parti dell’Orchestra, solisti del concerto: il violinista Marco Rogliano, il violoncellista Franceso Martignon, l’oboista Nicolò Dotti e il fagottista Aligi Voltan.

Direttore d’orchestra tra i più riconosciuti per la musica moderna e contemporanea, Marco Angius ha diretto alcune delle orchestre e degli Ensemble più importanti al mondo, tra i quali Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Tokyo Philharmonic, Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, Teatro La Fenice, Maggio Musicale Fiorentino, Comunale di Bologna, Slovenian Philharmonic, de Nancy, del Teatro Massimo, Sinfonica Siciliana, Haydn di Trento e Bolzano, Luxembourg Philharmonie e Muziekgebouw/Bimhuis di Amsterdam, dirigendo opere in prima esecuzione mondiale che hanno ricevuto i più importanti riconoscimenti, tra tutti il Premio Abbiati. Già Direttore principale dell’Ensemble Bernasconi dell’Accademia Teatro alla Scala dal 2011 e Direttore ospite dell’Hermes Ensemble di Anversa, nel 2015 viene nominato Direttore artistico e musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto, carica che ricopre tutt’ora. Autore di numerosi saggi critici e di tre libri sulla musica d’oggi, nel 2019 viene insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.

L’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto è un’associazione senza scopo di lucro che riunisce appassionati di musica, sul modello di analoghe associazioni, createsi intorno alle più importanti istituzioni concertistico musicali e teatri del mondo. Gli Amici condividono più da vicino la realtà dell’OPV, dedicandosi in particolare alla promozione di iniziative rivolte ai giovani e al nuovo pubblico, avvalendosi del contributo di Privati e Aziende.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Per maggiori informazioni: amici@opvorchestra.it

https://www.facebook.com/events/1631773537227243/

