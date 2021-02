"Al di là dello schermo", l'incontro online con Andrea Maggi professore de “Il Collegio”

Dall’esigenza di rispondere a queste domande nasce l’evento online “Al di là dello schermo. Conoscere i social per usarli in maniera responsabile”, organizzato dall’Istituto Superiore per il Made in Italy, l’Alberghiero paritario di Noventa Padovana.

L’appuntamento è in programma mercoledì 24 febbraio dalle ore 9 alle ore 11 su Google Meet https://meet.google.com/tmh-uyng-piz e sulla pagina facebook Istituto Superiore per il Made in Italy facebook.com/IstitutoSuperioreMadeinItaly.

Un evento in streaming per capire l’impatto dei social sulla nostra vita; un confronto fra esperti per stimolare lo spirito critico indispensabile per orientarsi tra informazioni e fake news, ma anche per riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni.

Discuterne a scuola è una strategia utile per informare e proteggere gli studenti dai rischi dei social media. A parlarne sarà un volto noto e amatissimo dal grande pubblico: Andrea Maggi, il professore di italiano e latino del reality televisivo “Il Collegio” in onda su Rai2. Non è un attore professionista ma un insegnante di professione; conosciuto e amato per il suo carattere intransigente e attento, è dotato di grande sensibilità verso gli studenti. Lo scrittore-professore è anche molto seguito dai giovani sui social con oltre 400 mila follower su Instagram. Interverranno al dibattito Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione del Veneto ed Elisa Bonafede, Psicologa-Psicoterapeuta. L’evento sarà moderato da Giacomo Brunoro, docente dell’istituto e Consigliere della Fondazione Veneto Film Commission.

Tra senso di responsabilità e cyberbullismo, tra opportunità e pericoli, – precisa il Prof. Emanuele Apostolidis, coordinatore dell’Istituto Superiore per il Made in Italy – i social network oggi fanno parte della vita di tutti i giorni, per questo è fondamentale conoscerli senza demonizzarli, per poterli utilizzare in maniera sicura sfruttando al meglio i loro aspetti positivi e bannando quelli negativi.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per info e prenotazioni: info@ismi.edu.it

