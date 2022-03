Incontro online sulle modalità di apprendimento del cane “Dottor Cane”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova propone, a chi ama i cani, un’occasione per approfondire la conoscenza delle sue modalità di apprendimento.

Appuntamento online il 17 marzo alle ore 18.

Scarica la locandina dell'iniziativa

Il cane è un animale che ama interagire e collaborare ma i suoi canali di ricezione dei messaggi sono diversi dagli umani: se il proprietario è in grado di utilizzare quelli più appropriati può rafforzare i comportamenti corretti e correggere quelli inadatti.

La dott.ssa Serena Adamelli è medico veterinario, esperta in comportamento animale, ed è responsabile dell’area formazione del Centro scienze comportamentali del Cane, spin-off dell’Università di Padova.

Nel corso del collegamento è possibile porre quesiti e chiedere approfondimenti anche legati alla propria esperienza.

Dichiarazione di Chiara Gallani, Assessora all’ambiente: «I cani sono esseri speciali, capaci di donare affetto in maniera incondizionata e di rendere più felici le persone che ci vivono insieme. È importante conoscerli, saperli educare e crescere nel modo giusto anche per evitare spiacevoli episodi derivanti da comportamenti inappropriati. L’incontro con la dottoressa Adamelli, professionista molto capace, vuole quindi mettere a disposizione di tutti gli amici dei cani uno strumento informativo di qualità, utile ad acquisire le conoscenze necessarie per instaurare con il proprio compagno a quattro zampe una relazione positiva, insegnandogli a vivere sereno insieme ai propri simili».

L’incontro, per il quale non è prevista una preventiva registrazione, viene trasmesso online attraverso la piattaforma Webex, utilizzando le seguenti credenziali:

Numero riunione (codice di accesso) : 2740 575 9671

Password: UgJ2g2GMg3a

Riferimenti

Ufficio Tutela animali da affezione e non - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

Solo con prenotazione online dell’appuntamento:

prenotazione appuntamenti

Luogo Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova

Telefono 049 8204738

Orario lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 solo con prenotazione online dell’appuntamento

Email ambiente@comune.padova.it

Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Munari

Sostituto del responsabile del procedimento Avv. Laura Salvatore

Info web

https://www.padovanet.it/evento/incontro-sulle-modalit%C3%A0-di-apprendimento-del-cane-dottor-cane