"A colloquio con UniCredit": dialogo tra istituti e territorio nell'incontro online di Assindustria Venetocentro

Si guarda con attenzione alla finanza d’impresa per consentire alle nostre aziende di affrontare con consapevolezza un ‘dopo pandemia’ dai contorni ancora incerti. Ci sono da considerare la caduta del Pil ed il prossimo venire meno di moratorie e tutele normative previste nel corso di questi ultimi mesi. Tutto questo oltre alle nuove sfide poste in evidenza con il Next Generation EU, la transizione alla sostenibilità, la digitalizzazione, l’innovazione ed il capitale umano.

Promuovere il dialogo

Assindustria Venetocentro, nell’ambito della delega alla Finanza del Vicepresidente Marco Stevanato, ha ritenuto opportuno promuovere il dialogo con alcuni primari istituti di credito del territorio, attraverso cinque incontri in modalità webinar per un primo confronto sulla situazione attuale e sugli imminenti scenari che si vanno prospettando.

Primo appuntamento venerdì 12 marzo

Il primo appuntamento, dal titolo ‘A colloquio con UniCredit’ si terrà venerdì 12 marzo, con l’intervento per l’istituto di credito di Luisella Altare, Regional Manager Nord Est e di Daniele Cesaro Head of Corporate Business Nord Est. Seguiranno, con cadenza settimanale, gli incontri con Banco BPM, Crédit Agricole FriulAdria, Intesa Sanpaolo e Mps.

Le parole di Marco Stevanato

«I prossimi mesi - dichiara Marco Stevanato - saranno un vero banco di prova per i nostri associati sotto il profilo finanziario. La fine dei vari strumenti di sostegno pubblico al credito per l’emergenza Covid, l’evolversi del contesto normativo bancario europeo, le difficoltà di interpretare gli scenari economici, renderanno l’accesso al credito un tema prioritario, da presidiare con molta attenzione. Il ciclo di webinar che abbiamo organizzato vuole affrontare questo tema, per consentire agli associati di acquisire maggiore consapevolezza dell’evoluzione che ci attende nei prossimi mesi. L’approccio - continua Stevanato - sarà estremamente operativo: tutti i confronti, della durata di circa un’ora, consentiranno di dialogare su tematiche molto pratiche soprattutto per comprendere quali saranno le politiche creditizie previste sui nostri territori».

Assindustria Venetocentro

Assindustria Venetocentro è da tempo un partner di riferimento per le imprese associate nella gestione della loro situazione finanziaria, grazie ad evoluti strumenti di analisi che l’Associazione mette a disposizione delle imprese, alle numerose iniziative tese a far crescere la cultura finanziaria delle Pmi, alle convenzioni stipulate con diversi istituti di credito che garantiscono condizioni di vantaggio agli associati di Assindustria Venetocentro.