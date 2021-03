Webinar “La comunicazione pubblica alla sfida dei social media”

3 Articoli 2 Commenti in bozza 30 Commenti da moderare 6 Comunicati 1 Imprese 1 Segnalazioni PadovaOggi Francis Turatto (da admin01 @ db01 in 0,07s) Esci BachecaBachecaGestioneGestioneLayoutLayoutGraficaGraficaSegnala BugSegnala BugAccessi AccessiAvanzateAvanzateSeoSeoUtenti & FormUtenti & Form ArticoliPrimi PianiSidebarCommentiCanaliGallerySondaggiQuizPubblicitàCarica Immagini e Documenti Informazione L'articolo "Webinar “Storia dei media digitali”" è stato aggiornato con successo. Titolo dell'articolo: Webinar “Storia dei media digitali” Immagine: Opzioni avanzate dell'immagine: Didascalia SEO [info sull'immagine originale] [rimuovi immagine] W H Cerca FileUpload FileUpload Video Frase di ricerca... Ordina Casualmente Tipologia ↓ Includi media gallery Formato Immagine: Corpo dell'articolo:

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata dell’Università di Padova, organizza un ciclo di webinar dedicato ai temi della comunicazione multimediale, dei media digitali e del loro impatto sulla vita quotidiana.

Scopri tutto il ciclo di webinar “Media digitali e società. Capire il mondo che ci circonda”

Appuntamenti: 5, 12, 18, 26 marzo, 7 aprile, dalle ore 14.30 alle 16.30.

Scarica la locandina

Per partecipare è richiesta l’iscrizione ad ogni appuntamento tramite i form online disponibili sul sito di Progetto Giovani.

Gli incontri si svolgono sulla piattaforma Zoom.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani

via Altinate, 71 - Padova

email progettogiovani@comune.padova.it

Info web

Cerca GalleryCerca FileCrea GalleryUpload FileUpload Video Frase di ricerca... Ordina Casualmente Tipologia ↓ Includi media gallery Articoli correlati Apri Attributi dell'Articolo Chiudi Autore: Sticky: Eventi per bambini: Tema dell'evento: Tipologia: Incontri Persona: Gabriele Balbi Dal: 05/03/2021 Al: 05/03/2021 Orario: dalle 14.30 alle 16.30 Comune: Padova Location: Online Via: Zona: Municipio:Lista custom non valida o rimossa: rimuovere questo attributo. Sito Web: https://www.progettogiovani.pd.it/media-digitali-e-societa-ciclo-di-webinar/ Gratis: no Costo Biglietto: Per partecipare è richiesta l’iscrizione ad ogni appuntamento tramite i form online disponibili sul sito di Progetto Giovani Voto Redazione: 6 Ranking: 7 GPS Latitudine: GPS Longitudine: Ticket: Allegati Apri Articolo salvato automaticamente il 4/03/2021 17:49:52. Dettagli Articolo 0 visite | 0 click | cerca commenti Link corto: https://www.padovaoggi.it/~go/i/62624811064537 Autore: Francis Turatto Ultima modifica: 04 mar 21 - 17:42 Vedi Anteprima Status: Bozza Modifica la data: 04 mar 21 - 17:38 Modifica il modello: Evento Commenti: Post-pubblicazione: ... Categorie & Tag Associa nuove categorie [Aggiungi] Cambia la modalità di visualizzazione Principale Categorie associate Principale Rimuovi └┬── Eventi (12 figli) Cambia la modalità di visualizzazione Tag: appuntamenti online, capire il mondo che ci circonda, comune di padova, digitale, dipartimento di filosofia, eventi, formazione, media digitali e società, pedagogia e psicologia applicata, progetto giovani, sociologia, università di padova, webinar Ottimizzazione Motori di Ricerca URI: incontro-online-storia-nuovi-media-5-marzo-2021.html Non creare 301 automatico: Non utilizzare il modello di SEO del modello dell'articolo: Tag Titolo: Webinar “Storia dei media digitali” il 5 marzo 2021Webinar “Storia dei media digitali” il 5 marzo 2021 Webinar “Storia dei media digitali” il 5 marzo 2021Webinar “Storia dei media digitali” il 5 marzo 2021 Eventi a Padova Descrizione: Caratteri rimanenti: 255 . Tutti gli eventi di Padova e Provincia Keywords: appuntamenti online, eventi, digitale, webinar, media digitali e società, capire il mondo che ci circonda, progetto giovani, comune di padova, dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, università di padova, eventi, formazion appuntamenti online, eventi, digitale, webinar, media digitali e società, capire il mondo che ci circonda, progetto giovani, comune di padova, dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, università di padova, eventi, formazion, eventi, Padova Non indicizzare l'articolo: Non indicizzare i link: Sincronizzazione Esporta l'articolo su altri portali