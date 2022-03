Incontro “Padova chiama Sarajevo: 30 anni insieme per la pace” al San Gaetano

Per ricordare l’anniversario dei trent’anni dall’inizio dell’assedio di Sarajevo, il Comune di Padova e Banca Popolare Etica, con il patrocinio del Centro di Ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, organizza l’incontro “Padova chiama Sarajevo: 30 anni insieme per la pace - Progetti ed esperienze di cooperazione per un futuro senza guerre”.

L’incontro, all'auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, prevede alcuni approfondimenti sulla situazione dei Balcani, sia passata che presente, e le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il dramma della guerra in Bosnia - Erzegovina dedicandosi, nella fase di ricostruzione, al sostegno di progetti di cooperazione.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito della Banca Popolare Etica .

Appuntamento il 5 aprile dalle ore 9 alle 11.

L’evento viene trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook (in lingua italiana) e sul canale YouTube (in lingua inglese) del Comune di Padova.

Per partecipare in presenza è necessario prenotare il posto, rivolgendosi all’ufficio diritti e partecipazione del Comune di Padova.

Riferimenti

Ufficio diritti e partecipazione - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova

Telefono 049 8205629 - 8205053

Email dirittiepartecipazione@comune.padova.it

Info web

