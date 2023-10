Secondo incontro "Parole in libertà - Salotto letterario"

La buona riuscita del primo incontro con una notevole ed inaspettata presenza di persone, ha dato il via a far seguire i nostri incontri su varie tematiche riguardanti l'Arte, la Cultura, la Creatività. Mettendo in campo nuovi e vecchi partecipanti abbiamo stilato il prossimo programma che prevede: Venerdì 10 Novembre 2023 ore 18: Introduzione Dott. Ruzzante.

Presentazione libro e lettura due poesie

Lettura alcune Poesie

di Flor Aristimuno

Il Viaggio

Alida Kirschner

Dibattito ed interventi (emozioni pensieri sentimenti)

Aperitivo – Stuzzichini

Chiusura