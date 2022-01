Incontro introduttivo al CSV “Le parole per dirlo”, raccontare la malattia oncologica

In presenza necessario super green pass e iscrizione online. Info allo 049 8025069 e alla mail associazione@volontadivivere.org

L'associazione Noi e il Cancro – Volontà di Vivere avvia un nuovo progetto che pone al centro la narrazione della malattia, con particolare riferimento alla malattia oncologica, per favorire il processo di cura dei pazienti e di sostegno ai caregiver, ed attenuare così le distanze fisiche imposte dall’emergenza sanitaria.

In questo processo di narrazione i pazienti diventano parte attiva insieme alle volontarie e ai volontari, sviluppando un processo di welfare di comunità.

Mercoledì 19 gennaio alle ore 17.30 si terrà l'incontro introduttivo del primo percorso terapeutico e di storytelling per accompagnare i partecipanti a raccontare la propria esperienza di malattia.

Il primo incontro “Storytelling – il racconto delle emozioni” sarà tenuto da Federica Santinello, attrice, autrice, regista e formatrice teatrale, mentre i successivi 4 incontri (31 gennaio, 14-28 febbraio, 14 marzo) dal titolo “Costruire il racconto della propria esperienza di malattia” saranno tenuti da Chiara Vitalone e Anna Luisa Mariggiò, psicologhe e psicoterapeute dell'associazione Volontà di Vivere.

Le storie frutto del percorso diverranno il contenuto di una trasmissione radiofonica che andrà in onda su Radio Cooperativa a partire da marzo 2022.

Il progetto “Le parole per dirlo” prevede l'avvio, nelle prossime settimane, anche di un corso di formazione per volontari oncologici, un percorso di arteterapia e biodanza e un corso di meditazione

Il progetto è realizzato grazie al finanziamento della Regione Veneto, attuato con fondi statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è frutto di un lavoro di rete che vede Volontà di Vivere come capofila e come associazioni partner: Ceav, Altre Parole, Insieme per mano, Riprogettare la vita, Amici di Radio Cooperativa, Associazione Valentina Penello.

Sono coinvolti: Provincia di Padova, Comune di Padova, Ulss 6 euganea, Iov, Ospedali Riuniti Padova Sud e CSV di Padova e Rovigo.

Associazione Noi e il Cancro Volontà di Vivere

049 8025069 - associazione@ volontadivivere.org

Corso di storytelling 19 gennaio – ore 17.30

Sede del Csv – Via Gradenigo, 10 Padova

"Storytelling – Il racconto delle emozioni"

a cura di Federica Santinello, attrice autrice regista e formatrice teatrale

Foto articolo da comunicato stampa