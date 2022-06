Raccontare una storia antica con parole nuove: in piazza Eremitani lo scrittore David Grossman

La libertà non è solo quella di essere e di agire ma anche quella di conoscere la verità sul proprio passato, come desidera la protagonista dell’ultimo romanzo di David Grossman, La vita gioca con me (Mondadori, 2022): solo scoprendo e affrontando luci e ombre di ciò che è stato, solo alzando il velo sui protagonisti che nel bene e nel male hanno fatto la storia dei singoli e la Storia collettiva, è possibile venirci a patti, una resa dei conti indispensabile per costruire il futuro.

Nell’ambito delle celebrazioni di questi primi 800 anni, l’Ateneo patavino porta a Padova lo scrittore israeliano David Grossman che domani, mercoledì 22 giugno, alle ore 21.15 in piazza Eremitani terrà una Padua Freedom Lecture incentrata sul modo in cui le lettere, l’arte di “figurare il mondo in breve carta”, possano essere testimonianza e lotta per la conquista o la difesa dell’essenza più profonda dell’uomo. Dopo i saluti istituzionali di Barbara Arfè, delegata all’Inclusione e disabilità per l’Ateneo, lo scrittore dialogherà con Marilena Parlati, professoressa di Letteratura inglese all’Università di Padova.

L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, settore cultura, turismo, musei e biblioteche. L’incontro è aperto a tutti nello spazio di piazza Eremitani, con accesso libero fino a 650 posti a sedere, senza prenotazione. Si consiglia di presentarsi la sera dell’evento a partire dalle ore 20.30.

