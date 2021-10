Incontro pittorico sulla tecnica acrilica

L'A.P.S. Sorseggiare la Pittura con il Patrocinio del Comune di Tribano e di TRIBANO NOI vi invita ad un incontro pittorico tecnica acrilica, il 24 ottobre 2021, aperto a tutti seguito dalla pittrice Serena Ossari. Saremo ospiti nella Sala del Circolo TRIBANO NOI, passeremo un pomeriggio di relax. Ti verranno fornite tutte le attrezzature per dipingere:

tela cotone, sasso da fiume O CARTONATO;

colori acrilici;

pennelli;

cavalletto;

grembiule;

modello pittorico cartaceo ove eventualmente trovare ispirazione

Per i più piccoli possibilità di dipingere con diversi materiali e supporti. Ci sarà una estrazione di 1 buono coupon per una cena completa da degustare o ritirare presso l'Area Feste di Tribano in occasione della Festa della Zucca, inoltre a tutti i partecipanti verrà dato un buono coupon sconto cena Festa della Zucca (coupon gentilmente offerti dal Comitato Festa della Zucca e Pro Loco Tribano).

Informazioni e contatti

Prenotazione ed Info al 347.9760182.

Durante l'attività verranno rispettate le linee guida operative per la prevenzione ed il contrasto dell'emergenza Covid-19.

Web: https://facebook.com/pitturasorseggiata/.

